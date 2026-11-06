壓胡歌一頭？唐嫣當選上海浦東文聯副主席 汪小姐衝破花瓶標籤

唐嫣當選浦東文聯副主席。(取材自上觀新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 唐嫣在浦東文聯換屆中當選副主席，獲官媒正式公布後引發熱議，外界普遍認為這是對其影視表現與公共文化角色的肯定。

上海市浦東新區文學藝術界聯合會近日選舉產生新一屆主席團，上海電影（集團）有限公司二級演員唐嫣則當選浦東文聯副主席，消息傳出後隨即霸榜熱搜，網民紛紛熱議她解鎖的新身分。有分析解讀，這個新身分使唐嫣正式成為體制內文藝治理體系中的關鍵一環，主流官媒點名公布其任職信息更代表對她的肯定，意味著「汪小姐衝破花瓶標籤」，在含金量和氣勢上都壓了老友胡歌 一頭。

據澎湃新聞報導，上海市浦東新區文學藝術界聯合會（簡稱浦東文聯）第二次會員大會4日舉行，在隨後召開的第二屆理事會第一次會議上，選舉產生新一屆主席團。據其公布的名單，上海歌劇院院長石倚潔當選為浦東文聯第二屆主席，張磊當選專職副主席，王小磊、王勇、厲震林、吳曉松、鄭土有、徐立權、唐嫣、符湘林、喻榮軍當選副主席，嚴蓉當選秘書長、戴文珺當選副秘書長。

浦東文聯是中共浦東新區區委領導下的文藝界人民團體，由上海市文聯主管，是區級文藝機構。

名單中最受輿論關注的是唐嫣，她當選副主席的消息傳出後，尤其還是多家官媒正式發稿「官宣」，立即衝上了熱搜，引發熱議。

中新社「國是直通車」指出，唐嫣此次以演員身分當選浦東文聯副主席，屬於體制內文藝界對一線影視從業者的吸納；她與石倚潔等一同進入新一屆主席團，構成「專業院團+影視演員」的多元結構。北京廣播電視台「北京時間」指，這顯示專業演員進入公共文化治理序列，是對唐嫣在影視領域專業積累的認可。

唐嫣工作室也在5日發文指出，唐嫣參加浦東新區文學藝術界聯合會第二次會員大會，心懷熱忱深耕創作，認真踐行文化工作者的使命。

有自媒體和不少網民解讀認為，唐嫣此次的新身分，壓了老友胡歌一頭。首先，這是一次嚴格依照「社會團體登記管理條例」規範化換屆，意味著唐嫣擁有明確職責、組織歸屬與履職要求；其二，官方和官媒的通報分量遠超尋常，是對其社會角色完成了一次權威認證與層級躍升；其三，這分來自體制與行業的雙重肯定，其含金量遠勝於若干商業榜單排名或流量數據指標。這也象徵著唐嫣在電視劇「繁花」的出色表現之後，汪小姐衝破花瓶標籤。