我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔劉雲平料接眾院民主黨黨團主席 創國會亞裔最高紀錄

75歲「肥貓」鄭則仕不靠賣慘還清巨債 一輩子難忘劉德華救他

壓胡歌一頭？唐嫣當選上海浦東文聯副主席 汪小姐衝破花瓶標籤

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
唐嫣當選浦東文聯副主席。(取材自上觀新聞)
唐嫣當選浦東文聯副主席。(取材自上觀新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

唐嫣在浦東文聯換屆中當選副主席，獲官媒正式公布後引發熱議，外界普遍認為這是對其影視表現與公共文化角色的肯定。

上海市浦東新區文學藝術界聯合會近日選舉產生新一屆主席團，上海電影（集團）有限公司二級演員唐嫣則當選浦東文聯副主席，消息傳出後隨即霸榜熱搜，網民紛紛熱議她解鎖的新身分。有分析解讀，這個新身分使唐嫣正式成為體制內文藝治理體系中的關鍵一環，主流官媒點名公布其任職信息更代表對她的肯定，意味著「汪小姐衝破花瓶標籤」，在含金量和氣勢上都壓了老友胡歌一頭。

據澎湃新聞報導，上海市浦東新區文學藝術界聯合會（簡稱浦東文聯）第二次會員大會4日舉行，在隨後召開的第二屆理事會第一次會議上，選舉產生新一屆主席團。據其公布的名單，上海歌劇院院長石倚潔當選為浦東文聯第二屆主席，張磊當選專職副主席，王小磊、王勇、厲震林、吳曉松、鄭土有、徐立權、唐嫣、符湘林、喻榮軍當選副主席，嚴蓉當選秘書長、戴文珺當選副秘書長。

浦東文聯是中共浦東新區區委領導下的文藝界人民團體，由上海市文聯主管，是區級文藝機構。

名單中最受輿論關注的是唐嫣，她當選副主席的消息傳出後，尤其還是多家官媒正式發稿「官宣」，立即衝上了熱搜，引發熱議。

中新社「國是直通車」指出，唐嫣此次以演員身分當選浦東文聯副主席，屬於體制內文藝界對一線影視從業者的吸納；她與石倚潔等一同進入新一屆主席團，構成「專業院團+影視演員」的多元結構。北京廣播電視台「北京時間」指，這顯示專業演員進入公共文化治理序列，是對唐嫣在影視領域專業積累的認可。

唐嫣工作室也在5日發文指出，唐嫣參加浦東新區文學藝術界聯合會第二次會員大會，心懷熱忱深耕創作，認真踐行文化工作者的使命。

有自媒體和不少網民解讀認為，唐嫣此次的新身分，壓了老友胡歌一頭。首先，這是一次嚴格依照「社會團體登記管理條例」規範化換屆，意味著唐嫣擁有明確職責、組織歸屬與履職要求；其二，官方和官媒的通報分量遠超尋常，是對其社會角色完成了一次權威認證與層級躍升；其三，這分來自體制與行業的雙重肯定，其含金量遠勝於若干商業榜單排名或流量數據指標。這也象徵著唐嫣在電視劇「繁花」的出色表現之後，汪小姐衝破花瓶標籤。

精華 FAQ

  • 她在上海市浦東新區文學藝術界聯合會第二屆理事會中，當選為副主席之一，並與多位院團與文藝界人士共同組成新一屆主席團。

  • 因為多家官媒正式報導她的任職消息，外界解讀這不只是演員頭銜，而是進入體制內文藝治理序列，代表權威認可與社會角色提升。

  • 部分自媒體認為，這項任職具有組織歸屬、履職責任與官方背書，含金量高於流量指標，也被視為她憑《繁花》表現衝破花瓶標籤。

胡歌

上一則

「順差在中國，利益在各方」進博會開幕 丁薛祥駁斥「擠壓論」

下一則

實力圈粉 「duanju」海外都在搜 中國微短劇也有專屬英文名

延伸閱讀

趙麗穎「一鳴驚人」 出任金雞創投主評審 85後演員首位

趙麗穎「一鳴驚人」 出任金雞創投主評審 85後演員首位
戴女兒塗鴉飾品走紅毯…羅晉甜喊「我太太」 破婚變唐嫣謠言

戴女兒塗鴉飾品走紅毯…羅晉甜喊「我太太」 破婚變唐嫣謠言
推遲公布 台企聯會長估台選後由韓螢煥接任

推遲公布 台企聯會長估台選後由韓螢煥接任
強生將辭眾院黨團領袖 共和黨將展開接班人大戰

強生將辭眾院黨團領袖 共和黨將展開接班人大戰

熱門新聞

上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45
中國手搖品牌蜜雪冰城位於香港旺角的門市10月已結束營業。(新華社)

港撤店潮未歇 台灣品牌清玉、大苑子10月全面撤出香港

2026-11-01 12:54

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」
選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰

選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰