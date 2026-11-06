24小時「轉正」考核 6機器人上海便利店打工 200萬人線上看
上海一家便利店讓6台機器人進行24小時「轉正」考核，經過四班次測試後，4台表現合格成為正職，2台則因狀態與穩定性不足暫未通過。
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上海一家便利店讓6台機器人進行24小時「轉正」考核，經過四班次測試後，4台表現合格成為正職，2台則因狀態與穩定性不足暫未通過。
上海徐匯一家便利店進駐六台來上班的具身智慧機器人，全網超過200萬人圍觀它們上班。最終，四台機器人成功「轉正」（考核通過成為正職），一台工作積極性不高，另一台偏離崗位。
香港經濟日報報導，六個智元精靈Ｇ2機器人化身便利店「試用期員工」，開啟24小時不間斷「轉正」考核，迎戰四大班次考驗：午間高峰試崗、晚高峰抗壓考驗、深夜獨立值守、清晨早餐衝刺。
在24小時的考核期間，機器人共完成1730次任務，其中，接待顧客683人，商品取送369單，咖啡製造147杯，熱食出品126份，巡檢補貨277次，桌面清理128次。最終有四位員工順利「轉正」，兩位暫未轉正。
轉正員工共四位：智慧迎賓名叫「阿豪」，全場景顧客服務評分第一，全程主動迎賓、積極營業，用穩定的態度拿下最高評價；接待取貨名叫「火寶」，接單積極、響應快，遇到訂單激增、客人臨時取消等突發情況沒有停擺，堅持在崗處理，抗壓過關。
另外有位咖啡師叫「咖少」，溫柔治癒的門店咖啡擔當，做咖啡有條不紊，圈粉多位女性顧客，出品的熱美式飽受好評。還有熱食主理人取名「叮醬」，元氣值拉滿，自帶活力感染力，行動穩妥，綜合表現達標。
最後，待觀察、暫未轉正的共兩位，其一是巡檢補貨「倦王」，本次考核存在感偏低，在崗狀態偏摸魚，巡檢補貨主動性不足，後續需重點打磨在崗積極性；另一位是環境清潔「冷姐」，在深夜值守時，垃圾箱已滿的情況下，脫離既定路線跑出店外、偏離崗位，崗位穩定性不達標，本次暫不轉正，需重新調校崗位規則。
店方安排6台具身智慧機器人進駐便利店，進行24小時不間斷試用期考核，目的是測試它們在真實門店情境下的迎賓、取貨、咖啡、熱食與清潔等能力。 6台機器人在考核中共完成1730次任務，包括接待顧客683人、商品取送369單、咖啡製造147杯、熱食出品126份、巡檢補貨277次，以及桌面清理128次。 轉正的4台分別是阿豪、火寶、咖少與叮醬，表現涵蓋迎賓、取貨、咖啡與熱食。未轉正的倦王因積極性不足，冷姐則在深夜值守時偏離崗位。
精華 FAQ
店方安排6台具身智慧機器人進駐便利店，進行24小時不間斷試用期考核，目的是測試它們在真實門店情境下的迎賓、取貨、咖啡、熱食與清潔等能力。
6台機器人在考核中共完成1730次任務，包括接待顧客683人、商品取送369單、咖啡製造147杯、熱食出品126份、巡檢補貨277次，以及桌面清理128次。
轉正的4台分別是阿豪、火寶、咖少與叮醬，表現涵蓋迎賓、取貨、咖啡與熱食。未轉正的倦王因積極性不足，冷姐則在深夜值守時偏離崗位。
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