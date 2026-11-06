孤獨小屋不孤獨 「後會友期」帶火 甘肅懸崖民宿諮詢量飆9倍
綜藝《後會友期》播出後，甘肅張掖巴爾斯聖山的懸崖小屋爆紅，帶動搜尋與訂房激增，元旦房源售罄，掀起秋冬高原旅遊熱潮。
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綜藝《後會友期》播出後，甘肅張掖巴爾斯聖山的懸崖小屋爆紅，帶動搜尋與訂房激增，元旦房源售罄，掀起秋冬高原旅遊熱潮。
隨著綜藝節目「後會友期」的熱播，位於甘肅張掖海拔近4000米巴爾斯聖山景區的「懸崖小屋」迅速暴紅，成為秋冬最受關注的旅行目的地。據第三方平台飛豬數據顯示，該景區相關搜索熱度暴漲110%，元旦假期的房源目前已被預訂滿，民宿運營更透露，近日諮詢量暴增近九倍，忙到三天沒合眼。
根據潮新聞與大河報報導，「後會友期」節目中，嘉賓許飛與厲娜在懸崖小屋深情對談的片段在社群平台廣泛傳播，吸引大量遊客專程前往打卡。民宿工作人員表示，節目播出後諮詢量暴增，從每天20、30人增加到近200人。
該民宿共有一間懸崖小屋和四間三角木屋，全年統一價格分別為每晚2988元與1188元，遊客需另付景區門票及交通車票198元。這座「最孤獨的小屋」建造在這座雪山的懸崖之上，成本高昂且歷時三年，窗外是祁連雪峰，腳下是深不見底的山谷。冬季當地室外氣溫約零下20℃，小屋內配備小型製氧機，從三角木屋抵達懸崖小屋還需徒步近40分鐘，行李由無人機與管家運送。
這股雪山旅遊熱潮在網路上引發熱烈討論，許多人已早早瞄準假期進行預訂；也有網友感嘆，「在海拔4000米的懸崖上建造這樣一間孤獨的小屋太不容易了，看完節目真的好想親自去張掖走一趟」。
巴爾斯聖山主峰海拔5118米，被譽為「東方阿爾卑斯」與「祁連山秘境」，集雪山、冰川、草原與天池於一體。除了懸崖小屋暴紅外，該綜藝還帶動沿線多個品牌的關注，也拉動前往林芝、甘孜等高原目的地的機票預訂量，同比增長約30%。
肅南縣文旅局工作人員表示，節目播出後遊客確有增多，「這裡沒有淡旺季，喜歡雪山的可以冬天來，喜歡草原的可以夏天來，看個人喜好」。節目中的四對嘉賓後續還將從張掖登車，途經拉薩、波密、林芝，最終抵達南迦巴瓦。這股由綜藝帶動的秋冬文旅新風潮，正吸引著無數遊客奔赴一場獨一無二的張掖之旅。
節目中嘉賓許飛與厲娜在懸崖小屋深情對談的片段在社群平台大量轉傳，吸引遊客專程打卡，讓這處高海拔民宿迅速成為秋冬熱門目的地。 民宿僅有1間懸崖小屋與4間三角木屋，價格分別為每晚2988元與1188元，另需支付198元門票及車票，還要徒步近40分鐘並由無人機運送行李。 第三方平台顯示相關搜尋熱度上升110%，民宿諮詢量從每天20、30人增至近200人，元旦房源已訂滿，連林芝、甘孜等高原目的地機票也同步走熱。
精華 FAQ
節目中嘉賓許飛與厲娜在懸崖小屋深情對談的片段在社群平台大量轉傳，吸引遊客專程打卡，讓這處高海拔民宿迅速成為秋冬熱門目的地。
民宿僅有1間懸崖小屋與4間三角木屋，價格分別為每晚2988元與1188元，另需支付198元門票及車票，還要徒步近40分鐘並由無人機運送行李。
第三方平台顯示相關搜尋熱度上升110%，民宿諮詢量從每天20、30人增至近200人，元旦房源已訂滿，連林芝、甘孜等高原目的地機票也同步走熱。
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