我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔劉雲平料接眾院民主黨黨團主席 創國會亞裔最高紀錄

75歲「肥貓」鄭則仕不靠賣慘還清巨債 一輩子難忘劉德華救他

孤獨小屋不孤獨 「後會友期」帶火 甘肅懸崖民宿諮詢量飆9倍

中國新聞組╱北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
甘肅張掖海拔近4000米巴爾斯聖山景區的「懸崖小屋」暴紅。（取材自大河報）
甘肅張掖海拔近4000米巴爾斯聖山景區的「懸崖小屋」暴紅。（取材自大河報）

AI摘要

文章摘要整理：

綜藝《後會友期》播出後，甘肅張掖巴爾斯聖山的懸崖小屋爆紅，帶動搜尋與訂房激增，元旦房源售罄，掀起秋冬高原旅遊熱潮。

隨著綜藝節目「後會友期」的熱播，位於甘肅張掖海拔近4000米巴爾斯聖山景區的「懸崖小屋」迅速暴紅，成為秋冬最受關注的旅行目的地。據第三方平台飛豬數據顯示，該景區相關搜索熱度暴漲110%，元旦假期的房源目前已被預訂滿，民宿運營更透露，近日諮詢量暴增近九倍，忙到三天沒合眼。

根據潮新聞與大河報報導，「後會友期」節目中，嘉賓許飛與厲娜在懸崖小屋深情對談的片段在社群平台廣泛傳播，吸引大量遊客專程前往打卡。民宿工作人員表示，節目播出後諮詢量暴增，從每天20、30人增加到近200人。

該民宿共有一間懸崖小屋和四間三角木屋，全年統一價格分別為每晚2988元與1188元，遊客需另付景區門票及交通車票198元。這座「最孤獨的小屋」建造在這座雪山的懸崖之上，成本高昂且歷時三年，窗外是祁連雪峰，腳下是深不見底的山谷。冬季當地室外氣溫約零下20℃，小屋內配備小型製氧機，從三角木屋抵達懸崖小屋還需徒步近40分鐘，行李由無人機與管家運送。

這股雪山旅遊熱潮在網路上引發熱烈討論，許多人已早早瞄準假期進行預訂；也有網友感嘆，「在海拔4000米的懸崖上建造這樣一間孤獨的小屋太不容易了，看完節目真的好想親自去張掖走一趟」。

巴爾斯聖山主峰海拔5118米，被譽為「東方阿爾卑斯」與「祁連山秘境」，集雪山、冰川、草原與天池於一體。除了懸崖小屋暴紅外，該綜藝還帶動沿線多個品牌的關注，也拉動前往林芝、甘孜等高原目的地的機票預訂量，同比增長約30%。

肅南縣文旅局工作人員表示，節目播出後遊客確有增多，「這裡沒有淡旺季，喜歡雪山的可以冬天來，喜歡草原的可以夏天來，看個人喜好」。節目中的四對嘉賓後續還將從張掖登車，途經拉薩、波密、林芝，最終抵達南迦巴瓦。這股由綜藝帶動的秋冬文旅新風潮，正吸引著無數遊客奔赴一場獨一無二的張掖之旅。

甘肅張掖海拔近4000米巴爾斯聖山景區的「懸崖小屋」暴紅。（取材自大河報）
甘肅張掖海拔近4000米巴爾斯聖山景區的「懸崖小屋」暴紅。（取材自大河報）

暴紅的「最孤獨的小屋」建造在雪山的懸崖上。（取材自大河報）
暴紅的「最孤獨的小屋」建造在雪山的懸崖上。（取材自大河報）

精華 FAQ

  • 節目中嘉賓許飛與厲娜在懸崖小屋深情對談的片段在社群平台大量轉傳，吸引遊客專程打卡，讓這處高海拔民宿迅速成為秋冬熱門目的地。

  • 民宿僅有1間懸崖小屋與4間三角木屋，價格分別為每晚2988元與1188元，另需支付198元門票及車票，還要徒步近40分鐘並由無人機運送行李。

  • 第三方平台顯示相關搜尋熱度上升110%，民宿諮詢量從每天20、30人增至近200人，元旦房源已訂滿，連林芝、甘孜等高原目的地機票也同步走熱。

甘肅

上一則

中國澡堂文化到新式湯泉 躺平也有傳承

下一則

愛藝奇白金會員追劇狂跑彈幕「年度最惡心廣告」隨關鍵情節滾動

延伸閱讀

高海拔禁區奪命 他永遠留在稻城亞丁

高海拔禁區奪命 他永遠留在稻城亞丁
河北景區1隻黑狗獨自搭纜車上山 網友圍觀：牠知爬山太累

河北景區1隻黑狗獨自搭纜車上山 網友圍觀：牠知爬山太累
四川58歲大爺花16年「手搓」1座西遊公園 醜到出名

四川58歲大爺花16年「手搓」1座西遊公園 醜到出名
積怨20年…許飛稱被宣判 厲娜反問：那我的經損失呢？

積怨20年…許飛稱被宣判 厲娜反問：那我的經損失呢？

熱門新聞

上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45
中國手搖品牌蜜雪冰城位於香港旺角的門市10月已結束營業。(新華社)

港撤店潮未歇 台灣品牌清玉、大苑子10月全面撤出香港

2026-11-01 12:54

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」
選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰

選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰