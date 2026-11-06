愛藝奇白金會員追劇狂跑彈幕「年度最惡心廣告」隨關鍵情節滾動

網友發帖吐槽。(取材自極目新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 愛奇藝白金會員投屏看劇時，在大結局關鍵處被頻繁滾動的商業彈幕廣告干擾，平台回應稱該廣告可跳過且不屬會員免廣範圍。

一名愛奇藝白金會員日前投屏觀看熱播劇時，在劇情最關鍵大結局時刻，電視畫面上突然頻繁滾動品牌彈幕廣告，時間長達20秒，氣得將畫面拍下並斥為「年度最惡心廣告」。對此，奇異果 平台5日回應表示，該廣告屬於商業彈幕廣告，並未包含在會員跳過廣告的權益中，用戶可透過遙控器或進度條進行跳過或屏蔽。

根據極目新聞報導，網友小敏為愛奇藝白金會員，3日晚間她將平板上的愛奇藝App投屏至電視奇異果App觀看電視劇。在播放至劇情關鍵高潮處時，螢幕四分之一處突然齊刷刷出現帶有「CS掃描王」標誌的廣告並持續滾動，且文案與劇情帶有相關性。同一集中該情況接連出現兩次，累計時間約20秒。小敏直言，當時演員正在演繹極為關鍵的情節，標新立異的廣告讓她深感眼睛被汙染。

許多網友對此紛紛留言表示，「花錢買白金會員還要被這種彈幕廣告硬塞，簡直是花錢買罪受」、「選擇了一種最惡毒的方式汙染眼睛，影視平台吃相太難看」；也有網友留言質疑，「在關鍵劇情搞這種廣告簡直破壞觀影體驗，很費解這種廣告到底是如何審核上線的」。

涉事廣告品牌「CS掃描王」回應稱，在愛奇藝投放廣告很正常，干擾並非由品牌方造成，建議諮詢平台。而奇異果客服經核實後則說明，會員特權主要指節省點播內容播放時的廣告時差，彈幕廣告並不屬於免除範圍。

奇異果客服補充表示，平台對於商業彈幕出現的數量與頻率均設有管控機制，後續將持續進行產品體驗優化，並提醒用戶若遇到此類彈幕廣告，可根據頁面提示按遙控器返回鍵或拖動進度條跳過。然而，會員權利與商業廣告邊界的畫分，仍讓不少付費訂閱用戶感到難以接受。

電視劇內出現廣告。(取材自極目新聞)