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實力圈粉 「duanju」海外都在搜 中國微短劇也有專屬英文名

中國新聞組╱北京6日電
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橫店推短劇拍攝體驗活動，遊客花300圓主角夢，海外客也瘋來朝聖。（取材自央視財經...
橫店推短劇拍攝體驗活動，遊客花300圓主角夢，海外客也瘋來朝聖。（取材自央視財經）

AI摘要

文章摘要整理：

中國微短劇出海帶動「duanju」成為海外專屬稱呼，市場規模快速擴張，並透過在地化改編與外籍演員參與，成功打入全球娛樂市場。

隨著中國微短劇出海熱度攀升，海外行業圈迎來極具標誌性的變化：漢語拼音「duanju」已成專門代指微短劇的國際專屬英文單詞，被海外百科網站收錄且瀏覽量急劇增長，在各大搜索引擎中也成為熱門關鍵字，標誌著東方影視文化在全球娛樂市場的強大影響力。

和「kung fu(功夫)」「tofu(豆腐)」一樣，「duanju」能成為專屬英文名，並非偶然的語言現象，它背後是影視產業的新變化，也是中國微短劇憑實力「圈粉」全球。

作為新興品類，現有英文詞難以準確對應微短劇，「short drama」只表示「短的劇」，但微短劇的核心特徵是豎屏拍攝、單集1分至2分鐘、專為手機碎片化觀看優化；維基百科雖將「Duanju」解釋為「short drama」、「vertical drama」或「micro-drama」，但這些詞都缺乏足夠辨識度，無法特指那種節奏極快、強劇情反轉的微短劇。

綜合媒體報導，微短劇熱潮正迅速席捲全球市場；「AI驅動全球微短劇創新發展報告」指出，2025年全球微短劇市場規模逼近180億美元，其中中國本土市場突破140億美元，占據全球77.78%的份額。更驚人的是，在中國以外的國際微短劇市場中，中國企業貢獻約90%的版圖，這股「短劇出海」不再只是加上字幕，而是直接在海外結合當地故事取材並聘用外國演員拍攝，打造符合在地美學的混血模式。

微短劇風靡全球的現象，在網路上引發國際影視從業者與網友的熱烈討論。常年在法中兩地發展的法國演員馬蒂爾分享，「出海成功的關鍵在於在地化改編，歐洲年輕人同樣是直屏觀影死忠粉絲，只要台詞符合當地美學、避開刻板標籤，就能跨越文化藩籬引發強烈共鳴」；在成都打造「故事磨坊」的美國人鍾家睿也觀察指出，「既熟悉又新鮮的混血模式，讓歐美觀眾甘願一集接一集付費解鎖」。

許多外籍演員也因這波浪潮在中國找到事業新高峰；曾出演革命歷史劇「東方戰場」的法國資深演員馬蒂爾，擁有醫院工作經驗與法國人背景，在微信群看到招募後試鏡成功，參演講述抗日戰爭時期法國醫生傳奇故事的精品微短劇「貝家花園的祕密」，該劇在「紅果短劇」平台獲得超1700萬熱度值。

美國網紅Evan Kail（右二）在浙江橫店影視城沉浸式體驗微短劇拍攝。（取材自...
美國網紅Evan Kail（右二）在浙江橫店影視城沉浸式體驗微短劇拍攝。（取材自人民日報）

漢語拼音「duanju」成國際通用的微短劇專屬英文詞彙 。（取材自人民日報）
漢語拼音「duanju」成國際通用的微短劇專屬英文詞彙 。（取材自人民日報）

精華 FAQ

  • 因為現有英文如 short drama、micro-drama 難以精準表達微短劇的豎屏、短集與高反轉特徵，海外因此逐漸以拼音「duanju」作為更有辨識度的專屬稱呼。

  • 關鍵在於在地化製作，不只翻譯字幕，而是結合當地故事、聘用外國演員、貼近海外觀眾審美，讓作品既熟悉又新鮮，提升付費解鎖意願。

  • 報導指出2025年全球微短劇市場逼近180億美元，中國本土超過140億美元，約占全球77.78%，而中國企業在海外市場也貢獻約90%的版圖。

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