54歲男自學AI短劇翻轉人生 一年衝出66億次點閱 從負債變獲利千萬

AI短劇「持械入宋」由一群AI門外漢製作，全網播放量達66億次。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 河北石家莊的張漢生自2025年起自學AI影視製作，帶領跨行業團隊打造短劇持械入宋，靠66億次播放與千萬元回報成功翻身。

AI短劇近期成為許多人生活的精神糧食，甚至有人著迷到捨不得睡覺，而這波短劇熱潮，也翻轉了一些人的人生。54歲的河北石家莊人張漢生在接觸AI前，多次創業失利，但他從2025年開始自學AI影視製作，短短一年內，他創作的短劇「持械入宋」登上紅果短劇AI推薦榜，更靠AI短劇實現獲利，還清個人債務，宛如爽劇真人版。

自媒體「韓小娛樂」報導，2025年3月，張漢生接觸到能透過文字生成圖片及影片的AI工具，發現其中的創作潛力，於是每天花十幾個小時自學AI影視製作。由於沒有相關經驗，他只能從基礎開始摸索，逐步建立製作流程。

「持械入宋」的製作團隊約有30多人，成員包括全職媽媽、叫車司機、小貨車送貨員及一般公司職員，沒有一人具備影視科班背景，但他們透過線上協作，製作出一部現代特戰小隊穿越到北宋末年的故事。

「持械入宋」融合軍事與歷史穿越元素，全系列約1000集，每集長度不到2分鐘，推出後獲得市場關注，不僅登上紅果短劇AI推薦榜，收藏數達1141萬，單季最高熱度達8206萬，全網播放量更累計突破66億次。

團隊透露，全系列累計投入的AI算力費用超過100萬元（人民幣，下同，約14萬美元），目前已經實現獲利，整體商業回報約達千萬元。

從AI短劇門外漢起家，張漢生的團隊花了一年的時間就創造出獲利爆款，目前已製作近40部短劇，且每部都賺錢，團隊進一步拆分為五個劇組同步製作，逐步建立穩定的創作及營運模式，部分成員也藉此還清債務。

抖音副總裁李亮曾發文介紹「持械入宋」，特別強調主創團隊並非專業影視人員，而是來自各行各業的「群眾創作」。這部作品的走紅，也讓外界看見AI工具降低影視製作門檻後，普通人投入內容創作的可能性。