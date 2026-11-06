我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／冰箱變50℃熱櫃 歐洲數百家超市被駭不勒索 招惹了誰？

布碌崙華人公寓凌晨大火6死9傷 疑電線短路起火引燃鋰電池

深圳禁鳴喇叭 司機學猴叫、吹哨子、帶尖叫雞上路

中國新聞組／深圳6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
有車主自備「尖叫雞」玩具替代喇叭。（取材自小紅書）
有車主自備「尖叫雞」玩具替代喇叭。（取材自小紅書）

AI摘要

文章摘要整理：

深圳為配合APEC峰會與降噪，全面禁鳴喇叭後卻引發司機改用猴叫、口哨等奇招；當地其實早已有禁鳴規定，此次只是延續。

隨著亞太經濟合作組織（APEC）峰會18日將登場，深圳本月起全市全天禁止機動車按喇叭。原本是為了降低交通噪音，沒想到新規上路後，街頭反而出現各種另類「提示音」，有司機搖下車窗大聲喊話、學猴叫，也有人準備口哨、大聲公甚至尖叫雞，車主各顯神通，彷彿猴子占地為王，網友笑稱深圳馬路彷彿變成「花果山」。

綜合明報、央廣網報導，根據深圳當局發布的通告，自2026年11月1日起，全市所有道路每天零時至24時禁止機動車鳴喇叭，措施有效期5年。違規者將處以300元（人民幣，下同，約44美元）罰款，一年內累計違規三次以上，從第三次起每次罰款500元。不過，汽車行經急彎、坡道頂端等影響安全視距的路段，以及超車或遇到緊急情況時，仍可鳴笛示警。

禁令實施後，駕駛人面對前車遲遲不動、行人擋路等情況，只能另尋方式。有車主直接搖下車窗大聲喊話，甚至模仿猴子叫聲；有人使用口哨或小型擴音器；還有的司機拿起話筒，儼然把駕駛座改造成流動直播間，深圳街頭瞬間「百家爭鳴」。

深圳禁止全日按喇叭，司機各顯神通，引發議論。(取材自微博)
深圳禁止全日按喇叭，司機各顯神通，引發議論。(取材自微博)

網友也紛紛發揮創意，有人建議未來銷往深圳的汽車乾脆不要安裝喇叭，以節省成本；有人笑稱司機集體「返祖」，改用吼叫取代按喇叭；也有人形容尖峰時段的道路連聲音都開始內卷，司機各顯神通發出提示音，彷彿猴子們各自占山為王，深圳馬路儼然是花果山。

事實上，深圳禁鳴並非新政策。「新浪廣東」官方微博指出，深圳早在1996年便開始實施禁鳴措施，2000年進一步擴大至全市，過去一直採取短期通告到期後滾動續期的管理方式，此次通告主要是延續既有規定，並非首次全面禁止鳴笛。

精華 FAQ

  • 自2026年11月1日起，深圳全市所有道路每天0時至24時禁止機動車鳴喇叭，措施有效期5年；違規者可罰300元，累犯3次以上每次罰500元。

  • 有駕駛搖下車窗大聲喊話、模仿猴子叫聲，也有人改用口哨、小型擴音器、話筒，甚至帶尖叫雞上路，讓深圳街頭出現各式「提示音」。

  • 不是。深圳早在1996年就開始禁鳴，2000年擴大到全市，過去多以短期通告續期管理；這次通告主要是延續既有規定，並非首次全面禁鳴。

上一則

「又騙我們買房」？吉林小伙買14套房年收租21萬 實現30歲退休

下一則

丈夫3個月打賞150萬、女主播傳訊「520」 妻提告還錢 法院判了

延伸閱讀

APEC峰會登場前 深圳16日起危險品運輸車全市禁行

APEC峰會登場前 深圳16日起危險品運輸車全市禁行
APEC峰會倒數 深圳物流安檢升級 高壓瓶罐、刀具禁出貨

APEC峰會倒數 深圳物流安檢升級 高壓瓶罐、刀具禁出貨
APEC峰會倒數 深圳啟動全市夜查 涵蓋飯店、娛樂場所

APEC峰會倒數 深圳啟動全市夜查 涵蓋飯店、娛樂場所
APEC峰會將至 深圳餐廳菜刀上鎖、禁止郵寄網購刀具

APEC峰會將至 深圳餐廳菜刀上鎖、禁止郵寄網購刀具

熱門新聞

中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45
中國手搖品牌蜜雪冰城位於香港旺角的門市10月已結束營業。(新華社)

港撤店潮未歇 台灣品牌清玉、大苑子10月全面撤出香港

2026-11-01 12:54

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
原只是陪丈夫 3年後卻想留下 台積太太活出新人生

原只是陪丈夫 3年後卻想留下 台積太太活出新人生
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
「我們要死了」 佛州墜機尾翼散落1哩外 證實空中解體

「我們要死了」 佛州墜機尾翼散落1哩外 證實空中解體