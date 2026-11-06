深圳禁鳴喇叭 司機學猴叫、吹哨子、帶尖叫雞上路

有車主自備「尖叫雞」玩具替代喇叭。（取材自小紅書）

AI摘要 文章摘要整理： 深圳為配合APEC峰會與降噪，全面禁鳴喇叭後卻引發司機改用猴叫、口哨等奇招；當地其實早已有禁鳴規定，此次只是延續。

隨著亞太經濟合作組織（APEC）峰會18日將登場，深圳本月起全市全天禁止機動車按喇叭。原本是為了降低交通噪音，沒想到新規上路後，街頭反而出現各種另類「提示音」，有司機搖下車窗大聲喊話、學猴叫，也有人準備口哨、大聲公甚至尖叫雞，車主各顯神通，彷彿猴子占地為王，網友笑稱深圳馬路彷彿變成「花果山」。

綜合明報、央廣網報導，根據深圳當局發布的通告，自2026年11月1日起，全市所有道路每天零時至24時禁止機動車鳴喇叭，措施有效期5年。違規者將處以300元（人民幣，下同，約44美元）罰款，一年內累計違規三次以上，從第三次起每次罰款500元。不過，汽車行經急彎、坡道頂端等影響安全視距的路段，以及超車或遇到緊急情況時，仍可鳴笛示警。

禁令實施後，駕駛人面對前車遲遲不動、行人擋路等情況，只能另尋方式。有車主直接搖下車窗大聲喊話，甚至模仿猴子叫聲；有人使用口哨或小型擴音器；還有的司機拿起話筒，儼然把駕駛座改造成流動直播間，深圳街頭瞬間「百家爭鳴」。 深圳禁止全日按喇叭，司機各顯神通，引發議論。(取材自微博)

網友也紛紛發揮創意，有人建議未來銷往深圳的汽車乾脆不要安裝喇叭，以節省成本；有人笑稱司機集體「返祖」，改用吼叫取代按喇叭；也有人形容尖峰時段的道路連聲音都開始內卷，司機各顯神通發出提示音，彷彿猴子們各自占山為王，深圳馬路儼然是花果山。

事實上，深圳禁鳴並非新政策。「新浪廣東」官方微博指出，深圳早在1996年便開始實施禁鳴措施，2000年進一步擴大至全市，過去一直採取短期通告到期後滾動續期的管理方式，此次通告主要是延續既有規定，並非首次全面禁止鳴笛。