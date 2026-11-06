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山東顧客外賣吃到頭髮申請僅退款 騎手爆料：老闆是光頭

中國新聞組／北京6日電
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山東青島一名顧客稱外賣裡吃到頭髮，在線上申請僅退款，但老闆是光頭。（視頻截圖）
山東青島一名顧客稱外賣裡吃到頭髮，在線上申請僅退款，但老闆是光頭。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

青島外賣顧客以吃到頭髮為由申請僅退款，卻被發現餐點幾乎吃光且店主是光頭，引發對惡意退款與平台規則漏洞的討論。

山東青島近日發生一起外賣退款爭議，一名顧客聲稱在餐點裡吃到頭髮，透過外送平台申請「僅退款」，當騎手上門取回餐點時，卻發現外賣幾乎被吃光。更令人哭笑不得的是，騎手將餐點送回店家後，發現商家老闆本人根本是光頭，讓人對惡意退款的低成本感到擔憂。

根據時速新聞報導，當時負責將外賣送回店家的騎手是一名杜先生，他表示，他上門取餐時，發現外賣幾乎被吃光光，且餐館老闆根本是光頭，質疑消費者以「吃到頭髮」作為僅退款理由的真實性。

杜先生認為，部分消費者惡意申請退款幾乎不必付出代價，最終損失卻由商家和外送員承擔，希望平台能正視相關問題，遏止以不實理由申請退款的「白嫖」行為，也呼籲消費者共同維護誠信交易秩序。

類似情形不只一樁，據平安吉林披露，今年6月一家螺螄粉店也遇到一名顧客多次下單後，以吃到異物為由申請僅退款，「十單九次申請全額退款，吃完一分錢不花」。

螺螄粉店主表示，對方幾乎把退款機制當成免費吃外賣的方式，小本生意實在承受不了，最後只好親自上門，懇求對方不要再向店裡下單。

「快科技」分析，一些平台設置僅退款規則，本意是好的，但容易被動機不純的買家利用，惡意投訴占商家便宜。對此，平台不能當「吃瓜群眾」，而是應反思規則的合理性，查明原因依規裁決，而不是只顧自己省事轉嫁責任。

精華 FAQ

  • 顧客聲稱餐點裡吃到頭髮，便透過平台申請僅退款；騎手上門取回時卻發現餐點幾乎已被吃光，返店後還得知店主是光頭，讓整起申訴的真實性備受質疑。

  • 杜先生指出，外賣幾乎被吃完，卻以吃到頭髮為由要求退款，與現場狀況不符；他認為這類申訴成本極低，最終損失卻由商家和外送員承擔，顯示制度可能被濫用。

  • 文中提到吉林一家螺螄粉店曾遇到顧客多次下單後，以吃到異物為由申請全額退款，幾乎把退款機制當免費吃飯工具，反映平台規則若審核不足，容易被惡意利用。

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