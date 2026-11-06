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A股又現天價離婚案 拓邦實控人分割市值8.69億元給前妻

中國新聞組／北京6日電
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AI摘要

文章摘要整理：

拓邦股份實控人武永強離婚後分割8729.77萬股予前妻，市值約8.69億元，但雙方簽署一致行動協議，控制權與實控人地位不變。

A股再現天價離婚案，拓邦股份實控人武永強離婚分割8729.77萬股，對應市值約8.69億元（人民幣，下同，約1.3億美元）。

北京商報報導，拓邦股份5日晚間披露公告稱，公司於近日收到控股股東、實際控制人武永強的通知，獲悉武永強與羅少英已辦理解除婚姻關係手續，並就股份分割等事宜作出相關安排。上述事項將導致公司股東權益發生變動，但不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化，不涉及公司控制權變更。

公告顯示，本次權益變動前，武永強持有公司股份占公司總股本的17%，羅少英在本次權益變動前未持有公司股份。

據報導，根據武永強與羅少英簽訂的「離婚協議之股份分割協議」，武永強擬將其持有公司的8729.77萬股股份，約占公司總股本的7%，分割至羅少英名下。羅少英在受讓後的三年內，通過大宗交易或其他可行方式，將其中的4364.89萬股轉讓給子女二人。

武永強辦理離婚手續的同時已與羅少英簽署「一致行動協議」，同時，羅少英在受讓股份後的三年內，確保依據「離婚協議之股份分割協議」的約定，將轉讓至子女二人的股份繼續與武永強保持一致行動。故本次權益變動後，武永強仍將合計控制公司17%股份，為公司第一大股東、實際控制人。本次權益變動不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化，不涉及公司控制權變更。

報導稱，交易行情顯示，截至11月5日收盤，拓邦股份股價收於9.95元/股，總市值124.1億元。若按當日收盤價計算，武永強此次離婚分割股份對應市值約為8.69億元。

精華 FAQ

  • 武永強依離婚協議將持有的8729.77萬股拓邦股份分割給羅少英，約占公司總股本的7%，屬於A股市場再度出現的高額離婚財產分割案例。

  • 以11月5日拓邦股份收盤價9.95元/股計算，8729.77萬股對應市值約8.69億元人民幣，約合1.3億美元，金額相當可觀。

  • 不會。武永強與羅少英已簽一致行動協議，且羅少英受讓後3年內還需按約將部分股份轉給子女並保持一致行動，因此武永強仍合計控制17%股份，實控人未變。

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