從傳統代工轉向原創設計 中國風服飾吸引外國採購商下單

中國國風國潮及新中式服飾在海外市場持續升溫，吸引外國採購商專程來華採購；圖為早前天津外國語大學以國風服飾為主題走秀。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國國風服飾在海外熱銷，吸引採購商赴廣交會與深圳選貨下單；同時，原創設計與數位化生產推動服裝出口由代工轉向高附加價值輸出。

中國國風國潮及新中式服飾在海外市場持續升溫，吸引外國採購商專程來華選款、驗貨及下單。中國服裝外貿今年表現亮眼，海關總署數據顯示，今年前三季度服裝出口金額達1207億美元，同比增長4.8%，其中9月出口同比大增23.9%，已連續4個月保持增長。業界指出，中國服裝出口正從傳統代工轉向原創設計輸出，結合柔性生產模式，進一步搶攻海外市場。

據央視財經報導，第140屆廣交會期間，不少中國服裝企業推出國潮設計新品，以非物質文化遺產廣緞、蜀錦等傳統工藝製作的服飾，吸引大批海外客商駐足詢問及下單。一名委內瑞拉採購商表示，中國傳統時裝令人驚喜，產品品質、時尚趨勢及成本都令他們滿意。

首次參展的服飾商葉靜表示，以中國傳統紋樣為基礎創新設計的新品，開展以來吸引不少海外採購商洽談合作，反映國風服飾逐漸獲得國際市場青睞。

廣交會之外，深圳南油服裝批發市場也成為外國買手尋找國潮及新中式女裝的重要據點。當地一家服裝企業銷售店長李燕透露，有海外客戶一次性全款購入店內全品類貨品，單筆訂單金額高達58萬元人民幣（約8.7萬美元）。當中，融入東方傳統美學的手工刺繡服飾尤其搶手，部分客戶約半個月便再次下單補貨。

報導稱，業者表示，愈來愈多海外買手不再只透過網路採購，而是專程飛抵中國，親自挑選款式及檢查品質。部分客戶先透過直播試銷，確認款式受歡迎後便全款進貨，甚至爭取區域獨家代理權。

服裝企業負責人孫貴填指出，與過去以代工方式出口不同，現在出口的是中國原創設計，產品附加價值大幅提高，部分服裝的價值甚至可比傳統出口模式增加數十倍。

據報導，國風服飾熱銷背後，也反映中國服裝製造業的數位化升級。江西贛州於都縣聚集超過3800家紡織服裝企業，透過數位化生產線及「小單快返」模式，按照海外買家的需求快速調整款式、面料及訂單數量，讓客戶可以先少量試單，再擴大採購。

當地智能車間已將大部分生產流程數位化，一條生產線可同時切換多種款式，部分訂單甚至可以從數件起訂。一名英國採購商實地參觀工廠及展廳後，對當地生產規模感到驚訝，並表示已準備敲定合作訂單。

中國紡織工業聯合會數據顯示，截至2025年，中國紡織服裝行業設備數位化率達57.4%，設備聯網率為51.8%。隨著原創設計與智能製造結合，中國服裝產業正加快從產品出口走向設計與品牌價值輸出。