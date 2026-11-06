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黑龍江冰雪旅遊「百日行動」8日啟動 發1億元消費券

中國新聞組／北京6日電
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黑龍江將於11月8日啟動冰雪旅遊「百日行動」，透過景區升級、1億元消費券、交通聯票與強化監管，吸引更多國內外遊客。

中國黑龍江省冬季冰雪旅遊即將進入旺季。黑龍江省5日舉行冬季冰雪旅遊「百日行動」新聞發布會，宣布活動將於11月8日啟動，持續至2027年2月28日，以「冰雪世界・燃情龍江」為主題，推出景區升級、特色旅遊路線及消費優惠，並發放總額1億元人民幣（約1499萬美元）的冰雪消費券，吸引各地遊客。

據央視新聞報導，此次「百日行動」將重點升級哈爾濱、亞布力及雪鄉等熱門冰雪旅遊目的地。其中，哈爾濱冰雪大世界將攜手迪士尼打造「冰雪奇緣」童話片區，新增7條長約400公尺的冰滑梯，並設置多處露天溫泉池，豐富遊客冬季遊玩體驗。

亞布力滑雪旅遊度假區將持續優化三山聯網、一卡暢滑服務，雪鄉則安排花燈景觀及民俗展演。此外，當地還將推出追極光、界江尋鮮等特色旅遊路線，串聯全省不同城市及景點，打造全域冰雪旅遊網絡。

在消費方面，黑龍江將透過「冰超」、「雪超」等賽事帶動旅遊及相關產業，並推出冰雪演藝季、AI微短劇及文博研學等活動。除發放1億元人民幣冰雪消費券外，還將配合景區門票減免、憑票根享折扣等優惠，降低遊客出遊成本。

交通方面，當局將依託哈伊、哈大齊高鐵推出車票與景區門票聯動優惠，同時加密航班，深化航空與旅遊合作，拓展港澳及東南亞客源市場。線上服務則升級「一鍵玩龍江」小程序，並改善景區暖房、熱水供應及無障礙設施，提升冬季旅遊便利性。

為改善旅遊服務，黑龍江將推行「五個一」暖心服務，包括一條短信、一張笑臉、一聲問候、一杯熱水及一句指引，並在景區、交通樞紐和商圈設置旅遊服務驛站。

此外，當地將推出「Joy Longjiang」入境旅遊服務平台，完善多語言標識及外幣支付，並優化離境退稅「即買即退」服務。監管方面，黑龍江將實施「十大監管護遊行動」，建立旅遊投訴「接訴即辦、日清日結」機制，落實冬季旅遊市場經營「七不准」，嚴打不合理低價遊、價格欺詐及強迫消費等行為。

精華 FAQ

  • 活動預定於11月8日正式啟動，並持續至2027年2月28日，橫跨整個冰雪旅遊旺季，目標是以較長檔期帶動觀光熱度與消費動能。

  • 哈爾濱冰雪大世界將打造「冰雪奇緣」童話片區並新增冰滑梯，亞布力優化一卡暢滑服務，雪鄉則安排花燈與民俗展演，形成差異化體驗。

  • 黑龍江將發放1億元冰雪消費券，搭配門票減免、票根折扣與高鐵聯票，同時加強投訴即辦、日清日結及打擊低價遊和價格欺詐。

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