「又騙我們買房」？吉林小伙買14套房年收租21萬 實現30歲退休

吉林小伙范俊杰稱自己投入200多萬元人民幣在湖南長沙購入14套房，依靠租金收入，在30歲實現退休生活。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 吉林小伙范俊杰因看中長沙低價房源，兩年內買入14套房並靠租金實現30歲「退休」；但他隨後澄清收益有空置與維修成本，勸普通人別盲目跟風。

近日，吉林小伙范俊杰的投資經歷引發全網熱議，他表示，自己投入200多萬元（人民幣，下同），2023年在湖南長沙購入14套房，依靠租金 收入，在30歲實現「退休 」生活。許多網民看了他的操作之後紛紛跟進，也有人認為這是特定案例，不宜跟風；還有網民呼籲長沙稅務局出來解讀一下個人所得稅，「又想騙我們買房？」

據揚子晚報、網易報導，范俊杰自述，他是吉林人，不是長沙本地人，2023年因為創業常駐長沙，看慣了北京、上海動輒幾百萬的房子，突然看到地段不錯、算上裝修才30多萬的房子，他第一反應就是「很便宜」、 「反正也要租，莫不如買一個。」 沒多久，長沙核心老城區一套54平米的老破小，成了他人生第一套房子。

吉林小伙范俊杰稱自己投入200多萬元人民幣在湖南長沙購入14套房，依靠租金收入，在30歲實現退休生活。（視頻截圖）

買了第一套之後，他發現千元以下是裝修老舊、住著憋屈的純老破小；3000元以上，是核心醫院旁邊新建的電梯房，而夾在中間的優質房源，反而沒人做。2023年長沙放開限購後，他把房子全選在湘雅醫院周邊，用近乎模板化的裝修把管理成本壓到最低，最猛時一個月能買兩套，最終兩年湊齊14套。

到後來，他在長沙有11套房子在出租，年租金收益約18萬，平均租售比接近7%。報道口徑裡，14套滿租的理論年租金能到21.3萬。最貴一套買價24.5萬、月租2200元；最便宜一套15萬、月租1700元，30歲實現「退休」。

范俊杰的經歷被披露後引發全網熱議，不少網民表示計畫跟進，也有一些網民質疑其所述內容真假。

相關報導衝上熱搜後，范俊杰出面公開「勸退」，坦言入局最佳時機已過，租售比從最高11%降至6%左右，撿漏機會減少，決定不再增持房產。帳面21.3萬年租金是滿租理想值，實際需扣除空置期、維修翻新、中介費等成本，並非網上想像的「躺賺」，提醒普通人不要盲目跟風抄底買房收租。

此外，14套分散房產意味著持續的租客對接與維修管理，流動性也較差，急用錢時變現不易，他本人已將部分新增資金轉向紅利類收息資產。