浙江38歲男菜地「種」出800個漢字 1個字要花20多天

浙江38歲男子在菜地裡「種」出800多個漢字。（取材自抖音）

AI摘要 文章摘要整理： 浙江溫州男子劉先生把菜地變成「文字田」，靠種出漢字拍攝歌詞影片在網路走紅，累積800多字素材，卻尚未帶來直接收入。

浙江溫州一名38歲男子將菜地變成「文字田」，利用蘿蔔、上海青、雞毛菜等蔬菜，在田裡種出一個個漢字，再拍攝、剪輯成歌曲歌詞影片。一年多來，他已累積800多個漢字的影像素材，相關影片在網路走紅，單條作品獲得超過50萬個讚，但目前尚未帶來直接收入。

據大河報報導，影片發布者劉先生3日表示，網友質疑影片由人工智慧 （AI）生成，他並不意外，但強調所有漢字都是自己親自在菜地種出來的，此前也曾發布菜苗生長過程的影片，證明創作並非AI合成。

劉先生過去主要在鞋廠工作，也曾到杭州打工。2025年春節後，他決定不再返回鞋廠，選擇回村種植蔬菜及果樹。一次刷短影片時，他看到有人寫書法，因而萌生在菜地種字的念頭，希望透過與眾不同的方式，讓普通蔬菜種植也能吸引關注。

他最初選擇「道德經」作為創作內容，但因缺乏經驗，邊摸索邊調整，花了約三個月才種出100多個字。之後，他改為嘗試種植流行歌曲歌詞，將長成的漢字逐一拍攝，再按照歌詞順序剪輯成影片。

據報導，劉先生表示，種字的方法並不複雜，先用小鋤頭在菜地劃出漢字筆畫，再沿著痕跡播種，等待菜苗生長成形。在適合蔬菜生長的季節，一個字通常需要20多天，冬季所需時間更長。蔬菜品種也會隨季節調整，目前主要使用蘿蔔、上海青及雞毛菜等。

目前他一次約種植80多個字，每個字占地約長寬1.2公尺，筆畫較複雜的漢字則需要更大空間。不過，種字並非每次都能成功，遇上颱風、強降雨，或菜苗發芽不均，都可能導致字形失敗。一年多來，他約有100個字因種植不理想而報廢。

報導稱，為了避免每次製作影片都重新種字，劉先生將長成的漢字拍攝後存入硬碟，逐漸累積超過800個字的影像素材，形成自己的「字庫」，日後只需按歌詞挑選相應字體，便能重複剪輯使用。

劉先生在抖音以「劉十二」為名發布作品，目前有5000多名粉絲，最高點讚數超過50萬。不過，影片走紅尚未轉化為實際收入。種字使用親戚家的菜地，種植及拍攝基本由他一人完成，收成的蔬菜則供家人食用、餵雞鴨，行情好時也會出售。

他表示，目前種字收入還不足以讓他賺錢，但希望持續累積流量，未來探索變現機會，甚至利用帳號影響力為家鄉帶來增收機會。即使每批漢字拍攝完成後都必須鏟除，他仍打算繼續堅持，「總得先堅持個幾年吧，不然就半途而廢了。」