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從航太專家到廣東一把手 馬興瑞受賄25年數額巨大 被提起公訴

中國新聞組／北京6日電
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曾任中共中央政治局委員、前新疆自治區書記馬興瑞涉嫌受賄案，因「數額特別巨大」，依...
曾任中共中央政治局委員、前新疆自治區書記馬興瑞涉嫌受賄案，因「數額特別巨大」，依法被提起公訴。（取材自人民網）

AI摘要

文章摘要整理：

前中央政治局委員馬興瑞涉嫌受賄案已被提起公訴，檢方指其利用多個高層職務便利收受巨額財物約25年，並因嚴重違紀違法遭雙開後移送司法。

中共中央政治局委員、前新疆自治區書記、前中央農村工作領導小組副組長馬興瑞涉嫌受賄案，已由湖北省宜昌市人民檢察院向宜昌市中級人民法院提起公訴。中國最高人民檢察院5日通報，馬興瑞被指控利用在多個高層職位上的便利，為他人牟取利益，非法收受他人財物，「數額特別巨大」，依法應以受賄罪追究刑事責任。

據新華社報導，檢方起訴指控，馬興瑞的受賄行為橫跨其仕途多個關鍵階段，包括擔任中國航天科技集團公司副總經理、總經理，廣東省委副書記、深圳市委書記，廣東省委副書記、省長，以及中共中央政治局委員等職務期間；這意味他被控受賄時長約有25年。

他被指利用職權或地位形成的便利條件，為他人牟利並收受財物。案件由國家監察委員會調查終結後移送檢察機關，最高檢依法對馬興瑞作出逮捕決定，並指定宜昌市檢察院審查起訴。

此前報導，現年67歲的馬興瑞是山東鄆城人，技術官僚出身，曾長期任職於航天軍工系統，歷任中國航天科技集團總經理、中國新一代運載火箭工程總指揮，被外界稱為「航天少帥」。

馬興瑞2013年轉任地方，先後出任廣東省委副書記、深圳市委書記及廣東省省長，2021年底升任新疆維吾爾自治區黨委書記，2022年10月晉身中央政治局委員。2025年7月，他突然不再兼任新疆書記，後轉任中央農村工作領導小組副組長，至2026年4月因涉嫌嚴重違紀違法接受審查調查。

在起訴前，馬興瑞已於2026年7月被開除黨籍及公職（雙開），他的20大代表資格也被終止，當局還要收繳其違紀違法所得，將其移送司法機關作進一步處理。中國官方對此案通報措辭嚴厲，指其「喪失理想信念和政治立場」，問題包括縱容身邊工作人員嚴重違紀違法、在幹部選拔任用中為他人牟利、幫助親屬低價購房、搞權色及錢色交易，以及「縱容放任親屬利用其職務影響牟取巨額利益，大搞家族腐敗」。

通報亦批評他將公權力異化為牟取私利的工具，在企業經營、工程承攬、職務提拔等方面為他人牟利，本人或夥同親屬非法收受巨額財物，並指其「在黨的18大後不收斂、不收手，性質極其嚴重，影響極其惡劣」。

另外，美國之音報導，馬興瑞被「雙開」的消息出台後，美國亞洲協會政策研究院中國分析中心研究員牛犇(Neil Thomas)在X平台寫道：「習近平能夠驅逐一位在任政治局委員，凸顯了他在明年中共21大召開前依然擁有的強大影響力。」他還提到，儘管馬興瑞被指控的不當行為主要涉及一位高級官員驚人的「家族腐敗」，並未提及政治陰謀或派系鬥爭。

精華 FAQ

  • 檢方指控馬興瑞涉嫌受賄罪，案件已由湖北省宜昌市人民檢察院向宜昌市中級人民法院提起公訴，代表司法程序正式進入審判前階段。

  • 通報指他在航天、廣東、新疆及中央層級任內，利用職權便利為他人謀利並收受財物，受賄時間約25年，數額特別巨大，且不收斂、不收手。

  • 除了受賄外，通報還指他縱容身邊人違紀違法、在幹部任用中牟利、幫助親屬低價購房、搞權色錢色交易，並放任親屬利用其影響大搞家族腐敗。

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