甘肅海拔4000米「懸崖小屋」爆紅 諮詢量飆9倍、元旦假期已訂滿

甘肅張掖海拔近4000米巴爾斯聖山景區的「懸崖小屋」暴紅。（取材自大河報）

AI摘要 文章摘要整理： 甘肅張掖巴爾斯聖山的懸崖小屋因綜藝《後會友期》走紅，帶動搜尋與諮詢量暴增，元旦房源已訂滿，並掀起秋冬高原旅遊熱潮。

隨著中國綜藝節目「後會友期」的熱播，位於甘肅 張掖海拔近4000米巴爾斯聖山景區的「懸崖小屋」迅速暴紅，成為秋冬最受關注的旅行目的地。據第三方平台飛豬數據顯示，該景區相關搜索熱度暴漲110%，元旦假期的房源目前已被預訂滿，民宿運營更透露，近日諮詢量暴增近九倍，忙到三天沒合眼。

根據潮新聞與大河報報導，「後會友期」節目中，嘉賓許飛與厲娜在懸崖小屋深情對談的片段在社群平台廣泛傳播，吸引大量遊客專程前往打卡。民宿工作人員表示，節目播出後諮詢量暴增，從每天20、30人增加到近200人。

該民宿共有一間懸崖小屋和四間三角木屋，全年統一價格分別為每晚2988元與1188元人民幣（幣值下同，約444、177美元），遊客需另付景區門票及交通車票198元。這座「最孤獨的小屋」建造在這座雪山的懸崖之上，成本高昂且歷時三年，窗外是祁連雪峰，腳下是深不見底的山谷。冬季當地室外氣溫約零下20℃，小屋內配備小型製氧機，從三角木屋抵達懸崖小屋還需徒步近40分鐘，行李由無人機與管家運送。

暴紅的「最孤獨的小屋」建造在雪山的懸崖上。（取材自大河報）

這股雪山旅遊熱潮在網路上引發熱烈討論，許多人已早早瞄準假期進行預訂；也有網友感嘆，「在海拔4000米的懸崖上建造這樣一間孤獨的小屋太不容易了，看完節目真的好想親自去張掖走一趟」。

巴爾斯聖山主峰海拔5118米，被譽為「東方阿爾卑斯」與「祁連山秘境」，集雪山、冰川、草原與天池於一體。除了懸崖小屋暴紅外，該綜藝還帶動沿線多個品牌的關注，也拉動前往林芝、甘孜等高原目的地的機票預訂量，同比增長約30%。

肅南縣文旅局工作人員表示，節目播出後遊客確有增多，「這裡沒有淡旺季，喜歡雪山的可以冬天來，喜歡草原的可以夏天來，看個人喜好」。節目中的四對嘉賓後續還將從張掖登車，途經拉薩、波密、林芝，最終抵達南迦巴瓦。這股由綜藝帶動的秋冬文旅新風潮，正吸引著無數遊客奔赴一場獨一無二的張掖之旅。