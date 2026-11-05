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全球首創 中國仿生機器人「新言、新語」報新聞 張藝謀參與設計

中國新聞組／北京6日電
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全球首個仿生人形機器人新聞主播發布，取名「新言」與「新語」，導演張藝謀擔任其形象...
全球首個仿生人形機器人新聞主播發布，取名「新言」與「新語」，導演張藝謀擔任其形象主創設計師，採用1：1真人比例復刻。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

新華社與優必選推出仿生人形新聞主播「新言」「新語」，結合AI時政資訊與具身智能技術，並由張藝謀參與設計，展現新聞播報新模式，也揭示中國仿生機器人市場競爭升溫。

全球首個仿生人形機器人新聞主播「新言」與「新語」昨在中國亮相，由新華社與優必選聯合研發，導演張藝謀擔任其形象主創設計師，均採用1：1真人比例復刻，具備現場出鏡播報的能力。新華社報導指出，這一成果為人工智能時代的新聞傳播提供全新範式。此外，數家中企也先後推出不同形態的仿生機器人，中國仿生機器人大戰已然開打。

新華社報導，11月5日，在第七屆世界媒體峰會人工智能與中國式現代化論壇上，女主播「新言」、男主播「新語」亮相，「新言」與「新語」取義是「新語開啟新知，新言持正發聲」，寄託新聞傳播中權威表達與知識傳遞的雙重期待。

這對主播由新華社與優必選聯合研發，張藝謀擔任其形象主創設計師，面向新聞場景訂製打造，均採用1：1真人比例復刻，依託新華社AI時政資訊智能體「新華語典」，以及優必選從仿生皮膚、具身智能硬件、操作系統、情感大模型到整機量產製造的全鏈條自主技術，具備現場出鏡播報的能力。

張藝謀表示，他從鏡頭美學和人物氣質塑造入手，在莊重嚴謹的新聞表達要求與自然細膩的仿生真實感間尋找平衡點，確保機器人形象既符合新聞傳播的專業調性，又具備生動的人文溫度。

新華社新媒體中心主任錢彤表示，機器人主播是編輯部的新工種，而非新主角，協助記者編輯完成資訊播報、多語種輸出、現場交互等工作。這一成果標誌著「權威資訊+具身智能」的創新傳播模式，從理論構想走向實體應用，為人工智能時代的新聞傳播提供全新範式。

優必選科技創始人、董事長兼CEO周劍表示，該機器人構建了「大腦—表達—控制」三位一體的技術鏈路，能實時調取經規範審核的權威時政資訊，有效規避生成式AI幻覺帶來的傳播風險。

此外，在近日舉行的2026年世界網路大會烏鎮高峰會上，標價16.98萬元人民幣的優必選旗下消費級品牌「優世界」發表U1 Pro全尺寸超仿生人形機器人細膩的仿生肌理、30餘種微表情、抬手眨眼轉頭的連貫動作，成為全場人氣最高的攤位之一，同樣也以1：1真人比例打造，主打情感陪伴，首批產品已交付。

新創公司首形科技則推出有精靈耳朵造型的「精靈．璇2.0」穿旗袍登台獻唱，搶攻商演市場。中企仿生機器人大戰已然開打。

全球首個仿生人形機器人新聞主播發布，取名「新言」與「新語」，導演張藝謀擔任其形象...
全球首個仿生人形機器人新聞主播發布，取名「新言」與「新語」，導演張藝謀擔任其形象主創設計師，採用1：1真人比例復刻。（新華社）

精華 FAQ

  • 這對仿生新聞主播由新華社與優必選聯合研發，並於11月5日在第七屆世界媒體峰會人工智能與中國式現代化論壇上正式亮相，主打新聞場景應用。

  • 張藝謀擔任形象主創設計師，從鏡頭美學與人物氣質出發，在新聞的莊重嚴謹與仿生的自然真實感之間取得平衡，讓機器人既專業又有人文溫度。

  • 因為機器人主播結合經審核的權威時政資訊、具身智能硬件與多語種輸出能力，可協助播報與現場互動，同時降低生成式AI幻覺帶來的傳播風險。

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