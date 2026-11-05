紅果熱潮下 「微短劇」英文怎麼說？ 海外社群已出現專有名詞

美國網紅Evan Kail（右二）在浙江橫店影視城沉浸式體驗微短劇拍攝。（取材自人民日報）

AI摘要 文章摘要整理： 中國微短劇出海帶動「duanju」成為海外專屬稱呼，反映其文化影響力與產業擴張，也凸顯在地化製作模式正快速席捲全球市場。

隨著中國微短劇出海熱度攀升，海外行業圈迎來極具標誌性的變化：漢語拼音「duanju」已成專門代指微短劇的國際專屬英文單詞，被海外百科網站收錄且瀏覽量急劇增長，在各大搜索引擎中也成為熱門關鍵字，標誌著東方影視文化在全球娛樂市場的強大影響力。

和「kung fu(功夫)」「tofu(豆腐)」一樣，「duanju」能成為專屬英文名，並非偶然的語言現象，它背後是影視產業的新變化，也是中國微短劇憑實力「圈粉」全球。

漢語拼音「duanju」成國際通用的微短劇專屬英文詞彙 。（取材自人民日報）

作為新興品類，現有英文詞難以準確對應微短劇，「short drama」只表示「短的劇」，但微短劇的核心特徵是豎屏拍攝、單集1分至2分鐘、專為手機碎片化觀看優化；維基百科雖將「Duanju」解釋為「short drama」、「vertical drama」或「micro-drama」，但這些詞都缺乏足夠辨識度，無法特指那種節奏極快、強劇情反轉的微短劇。

綜合媒體報導，微短劇熱潮正迅速席捲全球市場；「AI驅動全球微短劇創新發展報告」指出，2025年全球微短劇市場規模逼近180億美元，其中中國本土市場突破140億美元，占據全球77.78%的份額。更驚人的是，在中國以外的國際微短劇市場中，中國企業貢獻約90%的版圖，這股「短劇出海」不再只是加上字幕，而是直接在海外結合當地故事取材並聘用外國演員拍攝，打造符合在地美學的混血模式。

微短劇風靡全球的現象，在網路上引發國際影視從業者與網友的熱烈討論。常年在法中兩地發展的法國演員馬蒂爾分享，「出海成功的關鍵在於在地化改編，歐洲年輕人同樣是直屏觀影死忠粉絲，只要台詞符合當地美學、避開刻板標籤，就能跨越文化藩籬引發強烈共鳴」；在成都打造「故事磨坊」的美國人鍾家睿也觀察指出，「既熟悉又新鮮的混血模式，讓歐美觀眾甘願一集接一集付費解鎖」。

橫店推短劇拍攝體驗活動，遊客花300圓主角夢，海外客也瘋來朝聖。（取材自央視財經）

許多外籍演員也因這波浪潮在中國找到事業新高峰；曾出演革命歷史劇「東方戰場」的法國資深演員馬蒂爾，擁有醫院工作經驗與法國人背景，在微信群看到招募後試鏡成功，參演講述抗日戰爭時期法國醫生傳奇故事的精品微短劇「貝家花園的祕密」，該劇在「紅果短劇」平台獲得超1700萬熱度值。