河南不識字奶奶用廢料縫「墩墩」 上海參展一路賣到美國

王淑琴製作的「墩墩」。(取材自頂端新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 河南中牟70多歲的王淑琴靠回收廢料縫出耐用「墩墩」，作品熱賣到多地與美國，並在學生與建築師助力下重新找回名字與自信。

河南 中牟縣大孟社區70多歲的王淑琴不識字，許多村民與她擦肩幾十年，只知道她叫「王小妮」。曾經營廢品回收站的她用回收材料縫製的小凳「墩墩」，如今已到上海參展，賣到天津、廣州、上海，甚至美國；而「王淑琴」這個名字，是2024年夏天一群學生在她家吃飯時偶然問出來的。

頂端新聞報導，大孟社區是2014年由4個村合併的回遷社區，村民搬進樓房後，新的「村口」缺個能坐下聊天的地方。12年前搬進社區、與老伴經營廢品回收站的王淑琴，看著建築廢料、保溫棉邊角料越堆越多，琢磨出做「墩墩」：把保溫棉洗淨，以鍋為模具畫圓、鋸出形狀，用一次性筷子固定在兩塊板材間，再套上老織布機織的粗布縫好。「我做的『墩墩』很結實，摔都摔不爛」，她說，最早做的已用了10多年。一天滿打滿算只能做2個，最費工的樣式要一周。

2024年夏天，建築師何志森帶54名學生住進社區10天。學生們尋找老手藝人時，老人們不約而同提到「王小妮」。學生在她家牆上看見刺繡鞋墊、虎頭鞋，她說想趁視力下降前多給家人做一些，「虎頭鞋裡，甚至有一雙是做給我還未出生的曾孫的」。

學生用廢品站的門板做成展示背板，釘上「王淑琴博物館」。她起初反對怕村裡人笑話，最後妥協：學生推門板叫賣時，她不跟隨，只遠遠看著。不到一下午，賣出500多元。

報導指出，如今她的銷路主要靠團購，上海客戶向她訂製200雙鞋墊、20個「墩墩」，她也受邀教人製作，變得越來越愛笑。

賣「墩墩」不只為推廣手藝：幾年前，她的兒媳被查出患腫瘤、持續化療，家裡醫療支出不小。她的廢品回收站已不再經營，與老伴耕種六七畝地。「與其在家裡唉聲嘆氣，不如做點手藝活，做『墩墩』的時候，我什麼煩惱都忘了，越做越有勁兒。」

何志森說，「王淑琴博物館」的意義，是讓大家重新看見她身上一直被掩蓋的能量，「她有她的名字……她只有被看見，連接才可能發生」。王淑琴近來開設短影音帳號，由女兒協助打理，做「墩墩」的影片播放量達50多萬，帳號名叫「傳統老手藝人淑琴」；她不再對自己的名字感到害羞。