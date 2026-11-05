25元接單代課 冒充男友卻遇上真男友 1句話全班安靜了

一名男大生分享自己接單代課，卻遇到大型社死現場，讓網友笑翻。圖為對話截圖。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 中國男大生花25元代課，點名時為掩飾身分謊稱是女同學男友，卻意外遇上真正男友當場拆穿，引發全班尷尬，也在微博掀起熱議。

中國一名男大生花25元人民幣接下代課工作，沒想到上課點名時才發現，自己代替的竟是女同學。面對老師盤問，他急中生智，謊稱自己是對方男友，不料正當他暗自慶幸順利過關時，教室裡突然有另一名男生站起來質問：「你是她哪個男朋友？我才是她男朋友！」讓全班瞬間陷入尷尬。

近日，微博 話題「男生代課冒充男友遇上真男友」引發網友熱議，登上熱搜。根據網路流傳的對話截圖，一名男生表示，自己原本只是想賺點零用錢，花25元接下一份代課工作，卻意外捲入一場真假男友風波。

他透露，直到老師上課點名時，才發現委託自己代課的是一名女生。由於性別明顯不符，老師當場詢問：「你是誰？」為了避免代課身分曝光，他靈機一動回答：「我是她男朋友。」不僅如此，他還替女同學編出缺席理由，聲稱對方發燒生病，自己才會代替她來上課、抄寫筆記。

原以為這番說詞能讓老師接受，他甚至正為自己的機智反應暗自得意，沒想到教室裡突然站起一名男生，直接拆穿他的謊言。對方當場質問：「你是她哪個男朋友？我才是她男朋友！」

突如其來的發展，讓原本只是代課點名的小事，瞬間變成真假男友當面對質的尷尬場面。全班同學頓時安靜下來，連老師都被這場意外風波弄得不知所措。

事件曝光後迅速在微博引發討論，網友玩梗玩得停不下來，不少網友對離奇情節感到好笑，形容這根本是「大型社死現場」，原本只想賺25元代課費，本來以為就是簡簡單單點個名混過去，哪想到直接踩進大型修羅場，「這劇情比偶像劇還敢拍」、「25塊賺出了生死局的驚悚感」。

也有人認為，找人代課本來就不妥，為了掩飾身分又隨口編造男友關係，才會讓事情愈演愈烈。