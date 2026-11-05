製造重鎮 東莞時尚產業鏈難取代 從代工走向品牌

東莞時尚產業委員會會長蔡文凱指出，東莞不僅有很好的品質管控概念，材料的供應鏈也非常完善。(圖／聯合影音號)

AI摘要 文章摘要整理： 東莞憑藉完整的時尚產業鏈與成熟配套，持續吸引台商深耕；在代工優勢之外，業者也正透過電商與自主品牌，尋求市場轉型。

東莞是粵港澳大灣區的製造重鎮，時尚產業的底子相當深厚，從材料供應、打樣開發到成品出貨，產業鏈在這裡相當完整。今年第17屆東莞台博會上，時尚產業區聚集了24家企業，服裝、鞋包、飾品、運動用品同場亮相，展現東莞時尚產業的多元化。

「做服裝的在虎門，做鞋業的在厚街，做飾品的在長安，每一個地方都有不同的業種、不同的強項。」時尚產業委員會會長蔡文凱指出，東莞不僅有很好的品質管控概念，材料的供應鏈 也非常完善，要打一個樣品、為客戶取得最新的時尚理念，都比較容易。

蔡文凱認為，台商在東南亞 、孟加拉、印度的工廠，都可供應大陸市場，但研發中心一定要放在東莞，因為整個成熟的產業鏈，全世界暫時被取代的機會不大。談到品牌，他表示，我們有優質的生產力、很好的品控能力，但在建立自己的品牌、自己的渠道上比較缺乏。蔡文凱期許，時尚產業委員會能把包包、服裝、箱包、珠寶首飾、運動用品、美容美髮這些多元產品彙總在一起，幫助台商企業走進大陸市場。

同樣在東莞厚街做了26年鞋的喬鴻鞋業，出口超過3億雙人字拖，幫30多個國際品牌代工過。副董事長郭俊宏表示，東莞對鞋業一直很友善，鞋機、鞋材還有技術人員的配套都齊全，尤其厚街聚集了不少這些廠商的總部。此外，當地的交通與消費能力一直在提高，商場在蓋、地鐵也方便，這些條件都很適合鞋業發展。

喬鴻鞋業作為傳統產業，慢慢轉型電商。郭俊宏2012年加入後經營自主品牌「洛克熊」，以女性市場為主。2015年參加淘寶舉辦的「中國質造」活動，三天賣出2萬9000雙鞋、收入80萬人民幣。「對我們這個傳統產業來講，給我們很大的衝擊，沒想到電商可帶來這麼大的幫助。」那年年底他就開了天貓店，一直做到現在。

蔡文凱表示，他非常鼓勵年輕的二代上台介紹自己的商品、介紹品牌的誕生，把對市場的那份生命力傳達給消費者。把相關產業擰成一股繩，只要真誠、努力、讓人看得到堅持，相信總有成功的一天。