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粵港澳全球招商 發布42重大項目、投資金額1974億

中國新聞組╱北京5日電
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AI摘要

文章摘要整理：

2026粵港澳大灣區全球招商大會在廣州舉行，發布42個重大項目、投資1974億元，並以AI招商模型與多場對接活動吸引海內外企業合作。

2026粵港澳大灣區全球招商大會3日在廣州舉行。本屆大會達成一批投資貿易合作項目，現場發布42個代表性重大投資項目，投資金額1974億元（人民幣，下同）。

中新社報導，不少投資項目涉及人工智慧、積體電路、機器人、智能製造、算力數據等領域，包括廣州粵芯四期項目、佛山極亞精機機器人核心精密部件綠色智能基地項目、大信智谷（汕頭）智能製造產業園建設項目等。

大會現場發布「投資廣東．ＡＩ招商應用模型」。海內外投資者可通過與模型對話，精準匹配投資需求，提升產業項目對接效能。

一批跨國公司代表參會，表達扎根粵港澳大灣區、深耕中國市場的信心。巴斯夫高級副總裁馬誠柯表示，巴斯夫湛江一體化基地已成為巴斯夫全球第三大一體化生產基地，生產種類豐富的基礎化學品、中間體及特性化學品，服務中國及亞洲市場的客戶。該基地正將人工智慧和數位化技術應用於供應鏈管理、基地運營、能源管理等領域。

本屆大會突出產業承接和項目對接，組織企業開展「灣區行」投資考察活動，安排珠三角九市配套舉辦城市招商活動，並圍繞生物醫藥、高端醫療器械、半導體光通信等領域舉辦一系列專場活動。

據悉，本屆大會是粵港澳三地連續第五年聯合辦會，搶抓ＡＰＥＣ「中國年」機遇，為海內外企業投資合作搭建舞台。前四屆大會累計簽約項目5718個，項目整體開工率超90%。

精華 FAQ

  • 大會現場發布42個代表性重大投資項目，投資金額合計1974億元，並促成一批投資貿易合作項目，凸顯粵港澳大灣區的招商吸引力與產業承接能力。

  • 本屆大會重點涵蓋人工智慧、積體電路、機器人、智能製造、算力數據等領域，也安排生物醫藥、高端醫療器械、半導體光通信等專場對接活動。

  • 大會發布「投資廣東．AI招商應用模型」，讓投資者可透過對話精準匹配需求；前四屆已累計簽約5718個項目，整體開工率超過90%，顯示成果落地穩定。

灣區 人工智慧

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