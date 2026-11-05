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環時社評：當雙十一開始瘋囤Token 時代變了

中國新聞組╱北京5日電
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AI摘要

文章摘要整理：

今年雙十一，天貓與京東把Token搬上貨架，帶動大模型企業入駐，顯示中國AI算力服務正加速商品化並形成新消費模式。

今年雙十一購物節期間，中國消費者的購物車內出現了新商品——「詞元」（Token）。天貓與京東紛紛開設詞元專區，吸引阿里雲、DeepSeek、月之暗面、智譜等大模型企業相繼入駐，甚至有直播間創下半小時售出2萬億個詞元的紀錄。環球時報社評指出，詞元正式躍升為電商主打商品之一，標誌著數字要素已直接進入大眾消費市場，引發西方媒體與學者的驚嘆。

評論指出，隨著AI技術的快速普及，天貓與京東等主流電商平台於雙十一期間特別設立詞元專區。各家大模型廠商將原本屬於底層技術指標的「Token」封裝成標準商品，直接面向普通消費者與企業用戶販售。這一新穎的消費形態不僅顯示出AI算力服務的商品化與普及化，更展現中國龐大數字消費市場、活躍用戶群體以及成熟產業生態所共同催生的全新商業模式。

評論表示，曾幾何時定義現代生活的權力多在西方，中國家庭過去追求的是手表、電視或冰箱等工業產品；如今中國在智能終端、移動支付及數字服務的普及度上已走在世界前列。據全球AI模型聚合平台OpenRouter統計，中國大模型詞元調用量已連續27周超越美國，且全球南方企業使用的詞元中有超過三分之一來自中國模型，顯示出中國在AI基礎模型與雲計算領域的獨特競爭優勢。

專家分析指出，畢馬威調查顯示中國大眾對AI抱持高度樂觀態度，民眾的高接受度與成熟的產業生態形成良性正循環。詞元擺上雙十一貨架，打破以往由矽谷定義產品再傳向世界的路徑，證明AI競爭的勝負手已轉向能否以合理成本提供實用服務。這種讓普通人真切享受技術紅利的實踐，正引領全球數字消費邁入全新時代。

許多消費者與業界表示，「沒想到連算力和Token都能像囤日用品一樣在雙十一搶購，AI真的走進尋常百姓家了」；也有海外學者與媒體感慨，以前是矽谷定義新技術再傳向世界，現在中國消費者率先擁抱AI，未來發展看中國。

精華 FAQ

  • 因大模型企業將Token包裝成可直接購買的標準商品，並在天貓、京東設專區販售，代表AI底層資源已進入大眾消費市場，算力服務開始被商品化。

  • 文中指出中國大模型詞元調用量已連續27周超越美國，且全球南方企業使用的詞元中有逾1/3來自中國模型，顯示中國在模型與雲算力上具競爭力。

  • 作者認為這打破了過去由矽谷定義技術再輸出的路徑，證明AI競爭關鍵已轉向成本與實用性；讓普通人真切受益，也象徵全球數字消費進入新階段。

電商 DeepSeek

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