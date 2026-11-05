校招年薪10萬被嫌低 張雪：選擇是雙向 不能逼我提到20萬

張雪機車校招年薪10萬起被嫌低，張雪回應：你不能逼我把工資提到20萬，就像我不能逼你來上班一樣。（取材自大風號）

AI摘要 文章摘要整理： 張雪機車在重慶大學校招開出10萬至15萬元年薪，引發學生與網友質疑薪資競爭力；張雪則強調求職招聘是雙向選擇，並公布特殊錄用條件。

張雪機車 董事長張雪，日前前往重慶大學進行校園招聘，開出的應屆畢業生年薪約10至13萬元（人民幣，以下同），遭部分學生質疑待遇不如預期。面對外界批評薪資缺乏競爭力，張雪3日發影片強調，求職與招聘本來就是雙向選擇，「不能逼我把應屆生工資提到20萬。」

界面新聞報導，這場引發討論的校招宣講發生在10月26日。當天張雪告訴重慶大學學生，自己不是來演講，只是來打招募廣告。

這次校招計畫招收約100人，七成職位歸屬研發方向。針對一般院校應屆生，研發職位年薪區間為10至13萬，非研發職位9至12萬；針對重慶大學這類985院校畢業生，研發職位年薪12至15萬，非研發職位10至12萬，加班費單獨核算。

重慶大學官網顯示，該校機械與運載工程學院是傳統王牌院系，車輛、機械專業也是學校的重點優勢學科。畢業生的就業領域主要集中在機械、電子、航空航太、兵器工業等國有大型企業、民營大型企業和世界500強外資或合資企業。該校碩士畢業生有不少進入賽力斯、比亞迪等廠研發職位，普遍薪資在20至35萬元，智駕演算法職位甚至超過40萬元。

有些網友直接拿同專業學生的薪資對標，認為張雪機車給的起薪競爭力不足，還有網友直言「這點錢誰去啊」。但張雪以跟隨自己10年的員工秦攀舉例，稱其從專科起步、月薪幾千元做起，如今年薪5、60萬，還持有公司股權，估值達到3000萬。

儘管張雪以老員工案例強調長期成長空間，但仍被媒體評價「透著一種錯置的傲慢」。這才引發他發布視頻反駁「還傲慢上了，難道選擇不是雙向的嗎？你不能逼我把應屆生工資提到20萬，就像我不能逼你來上班一樣。」

校招宣講結束之後，張雪還專門發布影片，告訴應屆生怎樣才能進入張雪機車。他列出一套特殊招錄標準：大學期間開始騎乘摩托車、擁有摩旅經驗、熟悉車主需求，最好可以獨立拆裝摩托車零件、熟練使用3D製圖軟體。他在影片裡承諾，滿足全部條件的應屆生，投遞履歷即可100%錄用，薪資比一般應屆生高出30至40%。

澎湃新聞馬上評指出，張雪最開始上熱搜，是因為大家都很關心國產機車到底實現了哪些技術突破，但漸漸地，很多平台和自媒體也發現，討論技術、產業的熱度遠不如關心張雪的言論、家事、隱私來得高。

評論指出，張雪本人從來沒有要做網紅的意思，關心的一直是自家企業和國產機車行業的發展問題。既然如此，也就沒必要動不動把張雪送上熱搜，還不如讓他安心做事，產生更大的社會效益。