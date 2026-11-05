烏鎮峰會藍皮書：中國日均調用量140兆詞元 2年增千倍

11月4日，觀眾在2026年世界互聯網大會「互聯網之光」博覽會上觀看機器人踢足球。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 烏鎮峰會發布兩份藍皮書，顯示中國AI與生成式服務快速擴張，日均Token調用量兩年暴增逾千倍，並預估AI將在2030年大幅拉動全球經濟。

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會於2日至5日舉行，大會4日發布兩份年度藍皮書，根據「中國互聯網發展報告2026」，中國日均Token（詞元）調用量今年3月攀升至140兆，兩年間成長逾千倍；「世界互聯網發展報告2026」則預估，人工智慧（AI）到2030年對全球經濟的貢獻將達22.3兆美元，占全球GDP的3.7%。

本屆世界互聯網大會烏鎮峰會4日邁入第三天，由中國網絡空間研究院編寫的「中國互聯網發展報告2026」和「世界互聯網發展報告2026」藍皮書正式對外發布。

「中國互聯網發展報告2026」顯示，中國網信科技創新步伐加快，AI技術產業蓬勃發展，智慧代理與具身智慧產業加速興起。2025年，中國企業級AI智慧代理市場規模躍升至人民幣212億元，具身智慧市場規模約9150億元。

報告提到，截至2026年6月，累計有924款生成式AI服務完成備案，573款生成式AI應用或功能完成登記；2026年3月，中國日均詞元調用量攀升至140兆，兩年間成長逾千倍。

世界互聯網大會電子商務專委會副主任委員陳柏琿稱，開源開放降低技術門檻和使用成本，可使發展中國家中小企業用得上、用得起AI；而共建共享，可推動資料保護、人才培養和規則協作等各方溝通，降低跨境應用中的摩擦成本。此次大會「開源開放、共建共享」不僅是一種技術理念，也為縮小數位落差，幫助發展中國家提高生產力，融入全球數位經濟發展提供機遇。

另外，「世界互聯網發展報告2026」指出，新一輪科技革命和產業變革加速突破，全球AI正經歷從量變到質變的跨越，加速走向物理世界，驅動科學研究全面拓展。報告預估，到2030年，AI對全球經濟的貢獻將達22.3兆美元，占當年全球國內生產毛額（GDP）的3.7%。

本屆峰會同期舉行的「互聯網之光」博覽會也展示多項AI技術應用。據了解，博覽會吸引來自54個國家和地區的671家企業及機構參展，展示逾1000項新技術及新產品，涵蓋衛星網路、量子通訊、6Ｇ、AI代理、大模型及具身智慧等領域。

記者在展場觀察，AI應用已延伸至零售、醫療及工業製造等場景，現場展出人形機器人店長、機器人智慧藥房及6Ｇ遠端駕駛等應用。

兩名小觀眾在2026年世界互聯網大會「互聯網之光」博覽會上和機器狗握手。(新華社)