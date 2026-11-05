溫州大叔菜園「種字」 1個字要長20天 已累積逾800字庫

劉先生發布影片截圖。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 浙江溫州劉姓男子把菜地變成「字田」，靠種出漢字並剪成歌曲視頻走紅，還累積800多個字的素材庫，回應外界對AI生成的質疑。

浙江溫州一名劉姓男子在菜地裡「種字」，還將這些漢字拍成視頻，組合成不同歌曲的歌詞，引發網友關注；這種少見的創作方式讓不少網友感到新奇，也有人懷疑視頻畫面是AI生成的。劉男強調他表示，視頻中的漢字並非AI生成，而是自己在菜地裡種出來的，並稱「發布過記錄菜苗生長過程的視頻」，回應相關質疑。

極目新聞報導，今年38歲的劉男此前主要在鞋廠工作，也曾去杭州打過工2025年春節 後，他沒有再回鞋廠上班，而是選擇回村種些蔬菜和果樹；一次刷短視頻時，他看到有人寫書法，便萌生了在菜地裡種字的想法。「普普通通種的菜沒人看，我就想著能不能在田裡也種一篇文章出來。」

報導稱，最初，他選擇的是「道德經」。劉先生說，之所以想種這篇文章，與自己的一些生活感悟有關。由於剛開始不熟悉種植方法，他一邊嘗試一邊調整，花了約3個月，才種出100多個字。後來，他開始嘗試種植歌曲歌詞，再把長成的漢字拍攝下來，剪輯成視頻。

他指出，種字的方法並不複雜，先用小鋤頭在菜地裡畫出漢字的筆畫，再沿著痕跡播種，等待菜苗長出字形，「一個字通常需要20多天才能長成，冬天則會更慢一些」。種字用的蔬菜也要隨著季節調整，主要有蘿蔔、上海青、雞毛菜等。

目前，他一次會種下80多個字，每個字占用的地塊長寬大約為1.2米。如果遇到筆畫複雜的字，還得留出更大的地方。但並不是每個字都能順利長成，「有颱風天來了，被雨拍掉了，還有些出苗率不齊，沒長成字的形狀，就沒用了。」

報導指出，劉男說，一年多來已經種壞了約100個字。遇到這種情況，只能重新種植，再等上一段時間。為了不讓種好的字只能用一次，於是每當一個漢字長成，他就將其拍攝下來，存進硬盤。一年多下來，硬盤裡積累了800多個字的視頻素材，成了他的「字庫」。此後製作歌曲視頻時，他只需從中找出歌詞對應的漢字，再按順序剪輯，同一個字也能反覆用於不同作品，不必每次都重新種植。

在抖音上，劉男給自己取名「劉十二」，他的帳號已有5000多名粉絲，發布了多條菜地種字的視頻；其中，點讚量最高的一條視頻獲得了50多萬個讚。

劉先生沿著筆畫痕跡「種」漢字。 （取材自極目新聞）