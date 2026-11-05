我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／賣房賣車住郵輪被趕下船 奧德賽號停航「養老夢」怎麼續

不滿經濟 選舉民調：7成亞裔受訪選民眾院挺藍

大學生「武裝押運」11手機代跑 稱無償幫忙 拒供出同學

中國新聞組／北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大學生幫其他同學無償代跑，畫面被笑稱是「武裝押運」。（取材自微博）
大學生幫其他同學無償代跑，畫面被笑稱是「武裝押運」。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

一名大學生攜帶11部手機替同學代跑打卡被拍下，因拒供出機主而掀起討論，也凸顯高校校園跑制度下的作弊與管理爭議。

一名大學生身掛11部手機，在校園操場代替同學跑步打卡，畫面曝光後引發網民熱議。有人戲稱，這根本是把晨跑跑成了「武裝押運」。更引人關注的是，該名學生被校方發現後，聲稱自己是無償幫忙，並拒絕透露其他手機主人的身分，表示不願出賣朋友。

據網路流傳的圖片顯示，該名學生將多部手機裝在類似彈匣的腰帶上，一次攜帶11部手機跑步，替同學完成校園健康跑任務。事件曝光後，不少網民調侃其講義氣，甚至有人稱讚他「高風亮節」，但也有人認為，手機數量如此明顯，校方要查出機主並不困難，呼籲相關同學主動承認錯誤，不要連累替跑者。

近年不少高校將校園跑步納入體育課考核，要求學生透過指定運動App記錄跑步里程及次數，部分學生為了完成任務，衍生出找人代跑、騎車刷數據、多人接力攜帶手機，甚至使用外掛軟件等作弊方式。

澎湃新聞2024年5月報導，多所高校曾公開呼籲學生誠信跑步。南開大學體育部當時表示，接獲學生反映，有人在網路發布代跑信息，嚴重擾亂公共體育課程教學秩序，校方已向公安部門通報，並警告一旦發現違規行為將嚴肅處理。

西安電子科技大學體育部同年5月15日通報，有27名學生涉及跑步打卡作弊，並提醒課外鍛煉是體育課及期末成績的重要組成部分。溫州職業技術學院也曾指出，校園內出現騎車晃手機、接力跑及找人代跑等現象，要求學生杜絕數據造假。

為防止作弊，部分高校已透過技術手段加強監控。武漢一所省屬高校體育課部老師表示，校方會與運動軟件平台協調修補漏洞，若發現學生80%以上的運動軌跡及配速等數據重疊，相關跑步成績便會作廢。西安科技大學高新學院則曾啟用App後台異常行為檢測系統，並要求學生跑步時將手機握在手上或放入臂袋，保持手臂正常擺動及手機屏幕常亮。

不過，強制跑步制度也引發爭議。有學生認為，每學期須完成指定里程，容易增加負擔，因此選擇花錢找人代跑。也有學生表示，會騎自行車繞操場完成打卡，甚至整個宿舍輪流攜帶手機接力跑。

對此，北京師範大學教授毛振明曾指出，大學生體質有待改善，高校體育應具有一定強制性，但不能因此失去人文關懷和科學性。他認為，運動App督促學生鍛鍊是新科技環境下的嘗試，但學校應思考如何讓學生願意走出宿舍、走向操場，而不是一味管制或增加難題。

精華 FAQ

  • 一名大學生在校園操場身掛11部手機，替同學完成健康跑打卡任務，畫面曝光後被網民戲稱像「武裝押運」，成為熱議焦點。

  • 據報導，該名學生被校方發現後，表示自己是無償幫忙，並拒絕透露其他手機主人的身分，強調不願出賣朋友，因此引發更多討論。

  • 內文指出，多所高校將跑步納入體育課考核，學生為完成里程要求，衍生代跑、騎車刷數據、接力帶手機與外掛作弊等問題，校方也正加強監控。

上一則

老外癡迷中餐? 在中國生活11年的法網紅 提不一樣觀點

下一則

25元接單代課 冒充男友卻遇上真男友 1句話全班安靜了

延伸閱讀

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？民團籲縣府調查

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？民團籲縣府調查
拿大體老師來擺拍 湖南大一生挨轟 網怒：以後誰敢捐？

拿大體老師來擺拍 湖南大一生挨轟 網怒：以後誰敢捐？
北京清華高材生赴英留學突失聯 疑遇電信詐騙 還曾試圖飛柬埔寨

北京清華高材生赴英留學突失聯 疑遇電信詐騙 還曾試圖飛柬埔寨
密大安娜堡校區爭論失控 女學生嗆「殺了妳」被拘

密大安娜堡校區爭論失控 女學生嗆「殺了妳」被拘

熱門新聞

中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45

超人氣

更多 >
這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒
南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記
民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響
「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗
華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素

華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素