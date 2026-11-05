大學生「武裝押運」11手機代跑 稱無償幫忙 拒供出同學

大學生幫其他同學無償代跑，畫面被笑稱是「武裝押運」。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 一名大學生攜帶11部手機替同學代跑打卡被拍下，因拒供出機主而掀起討論，也凸顯高校校園跑制度下的作弊與管理爭議。

一名大學生身掛11部手機，在校園操場代替同學跑步打卡，畫面曝光後引發網民熱議。有人戲稱，這根本是把晨跑跑成了「武裝押運」。更引人關注的是，該名學生被校方發現後，聲稱自己是無償幫忙，並拒絕透露其他手機主人的身分，表示不願出賣朋友。

據網路流傳的圖片顯示，該名學生將多部手機裝在類似彈匣的腰帶上，一次攜帶11部手機跑步，替同學完成校園健康跑任務。事件曝光後，不少網民調侃其講義氣，甚至有人稱讚他「高風亮節」，但也有人認為，手機數量如此明顯，校方要查出機主並不困難，呼籲相關同學主動承認錯誤，不要連累替跑者。

近年不少高校將校園跑步納入體育課考核，要求學生透過指定運動App記錄跑步里程及次數，部分學生為了完成任務，衍生出找人代跑、騎車刷數據、多人接力攜帶手機，甚至使用外掛軟件等作弊方式。

澎湃新聞2024年5月報導，多所高校曾公開呼籲學生誠信跑步。南開大學體育部當時表示，接獲學生反映，有人在網路發布代跑信息，嚴重擾亂公共體育課程教學秩序，校方已向公安部門通報，並警告一旦發現違規行為將嚴肅處理。

西安電子科技大學體育部同年5月15日通報，有27名學生涉及跑步打卡作弊，並提醒課外鍛煉是體育課及期末成績的重要組成部分。溫州職業技術學院也曾指出，校園內出現騎車晃手機、接力跑及找人代跑等現象，要求學生杜絕數據造假。

為防止作弊，部分高校已透過技術手段加強監控。武漢一所省屬高校體育課部老師表示，校方會與運動軟件平台協調修補漏洞，若發現學生80%以上的運動軌跡及配速等數據重疊，相關跑步成績便會作廢。西安科技大學高新學院則曾啟用App後台異常行為檢測系統，並要求學生跑步時將手機握在手上或放入臂袋，保持手臂正常擺動及手機屏幕常亮。

不過，強制跑步制度也引發爭議。有學生認為，每學期須完成指定里程，容易增加負擔，因此選擇花錢找人代跑。也有學生表示，會騎自行車繞操場完成打卡，甚至整個宿舍輪流攜帶手機接力跑。

對此，北京師範大學教授毛振明曾指出，大學生體質有待改善，高校體育應具有一定強制性，但不能因此失去人文關懷和科學性。他認為，運動App督促學生鍛鍊是新科技環境下的嘗試，但學校應思考如何讓學生願意走出宿舍、走向操場，而不是一味管制或增加難題。