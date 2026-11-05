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湖北51歲阿姨闖健美賽拿第7 準備1年、體脂24%降至12%

中國新聞組／北京5日電
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51歲孫繪敏挑戰健美模特比賽，拿下小組第七。（取材自九派新聞）
51歲孫繪敏挑戰健美模特比賽，拿下小組第七。（取材自九派新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

湖北武漢51歲健身教練孫繪敏首次參加健美模特賽，靠1年嚴格訓練與飲食控制，從24%體脂降到12%，最終在年輕選手中拿下第7名。

在湖北武漢阿馬爾健身品質賽上，51歲的孫繪敏與一群20多歲的年輕選手同台競技，首次參賽便獲得模特小組的第七名；在她看來，敢於站上舞台，就已經戰勝了自己。

九派新聞報導，孫繪敏是一名健身教練，堅持健身已有20多年。這次比賽，她足足準備了一年。這一年下來，孫繪敏的身體數據發生了肉眼可見的改變：腰圍從70公分縮減至63公分，體脂率從24%降到比賽時的12%。長期堅持運動訓練和健康的飲食習慣，讓她越發感覺身體的器官更有活力，整個人的心態也變得更年輕了。

孫繪敏早年是一名珠寶設計師。年輕時常年高壓的工作讓她的身體頻頻亮起紅燈。「那時候長期處在負壓狀態，睡眠很差，總是感覺疲憊，還查出了腎結石，甚至出現過便血。」她在朋友的建議下走進健身房，這一堅持便是20餘年。

報導指出，孫繪敏發現運動不僅擺脫了失眠困擾，腎結石也慢慢好轉。在興趣驅動下，她放下珠寶生意轉行成為專職教練，如今每天在健身房待上近10個小時，15年來已累計指導數百名學員。

為精進專業，她決定挑戰健美模特比賽。「教練和健美運動員是兩個概念，我想了解自己認知以外的東西。」她表示，健美模特不追求誇張肌肉，更看重柔美線條與適度分離度。

報導稱，備賽一年是對身體與意志力的雙重考驗。教練針對其短板打磨肩背與臀腿比例，並搭配嚴苛飲食，平時愛吃火鍋燒烤的她只能嚴格管住嘴，並砍掉一半授課課時專心備賽。

賽前最後六天尤為難熬，經歷三天灌水與三天衝碳，極度控水控食讓身體進入極限狀態。「那幾天身體發虛，完全是意志力在對抗。」孫繪敏坦言。

賽場上同組多為20多歲女孩。首次登台的她過度緊張、全程面部緊繃，因缺乏笑容損失不少印象分，最終獲第七名。「健美競技很客觀，不會因年齡給予優待。」孫繪敏說，自己賽前並未執著拿獎，成功登台就已實現目標。

報導說，這一年的系統訓練相當於給身體「重啟」，新陳代謝與活力明顯提升。在她看來，年齡僅是數字，她建議同齡女性多關注自己、保持運動：「讓身體更健康活力，老了不給兒女帶來負擔，要活得有質量與尊嚴。」如今健身已融入她的日常生活，成為如吃飯睡覺般自然的生活習慣。

精華 FAQ

  • 她在湖北武漢阿馬爾健身品質賽的模特小組中，與多位20多歲選手同台競技，首次登台便拿下第7名。她認為能站上舞台、完成挑戰，本身就是一種勝利。

  • 孫繪敏備賽整整1年，教練針對肩背與臀腿比例調整訓練，並嚴格控制飲食與課時。期間腰圍從70公分縮到63公分，體脂率也從24%降到12%。

  • 她年輕時長期高壓工作，曾失眠、疲憊，還出現腎結石與便血等健康問題，後來在朋友建議下開始健身。運動改善了身體狀況，也讓她投入教練工作至今。

武漢

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