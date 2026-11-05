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老外癡迷中餐? 在中國生活11年的法網紅 提不一樣觀點

中國新聞組／北京5日電
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法國網紅稱，老外所謂「癡迷中餐」只是為賺流量錢。（取材自觀察者網）
法國網紅稱，老外所謂「癡迷中餐」只是為賺流量錢。（取材自觀察者網）

AI摘要

文章摘要整理：

在中國生活11年的法國網紅「Lea 麗雅在中國」稱，網上許多老外迷戀中餐的內容多是為了流量，現實中外國人多半只是嘗鮮，引發網友討論真實與表演的界線。

在中國生活11年的法國網紅「Lea 麗雅在中國」 發布短視頻引發全網熱議，視頻中她提出一個爭議觀點：網上很多老外瘋狂癡迷中餐的內容，大多是博流量的表演，現實當中大部分外國人對中餐僅僅是嘗個鮮、偶爾食用，很難把中餐當做日常三餐。她更直指，老外所謂「癡迷中餐」，只是為賺流量錢。

觀察者網報導，這名法國網紅進一步指出，中國國內不同地域之間尚且互相吃不慣，放到跨國的飲食環境下，從小養成的飲食、味蕾習慣差異巨大，外國人很難真正發自內心熱愛中餐。

這條視頻一經發布，迅速在微博發酵，大量網友轉發討論。值得一提的是，博主本人過往視頻也多次展現自己愛吃毛肚、土豆絲等中餐菜品，她並非全盤否定中餐，只是區分「獵奇體驗」和「日常長期飲食」兩種狀態。

報導指出，事件出圈之後，網友扒出自媒體行業的一種常見現象：不少外籍博主，靠誇張驚歎「被中華美食征服」的橋段收割播放量，鏡頭面前大快朵頤，關閉鏡頭之後依舊回歸西式飲食。

有海外華人網友分享見聞，部分外國人在宴席上禮貌誇讚中餐，私下依舊更偏愛漢堡、西餐；但同時網路上也存在大量長期定居海外、頓頓自己烹飪中餐的外籍人士，真心喜愛中國飲食文化，兩種現實同時存在。

報導稱，部分網友對此表示非常有共鳴，口味來自從小到大的生活習慣，中國人去到國外也會想念家鄉菜，外國人也是同理，不必神話 「老外狂愛中餐」；很多短視頻為了迎合觀眾，刻意製造爽感劇本，這類流量內容看多了，很容易混淆現實。

還有網友表示，可以理解存在流量劇本，但也尊重個體差異，不必非黑即白。飲食沒有標準答案，既不要迷信 「老外被中餐征服」的爽文，也不要全盤否定外國人對中餐的喜愛，口味只是習慣，無關文化高下。

報導說，飲食是最直觀的文化窗口，一方水土養一方口味。中餐本身不需要依靠外國人的讚美來證明價值，同樣，個別外國人吃不慣中餐，也不等於中餐不好。短視頻時代，我們看過太多 「老外被美食驚艷」的爽向內容，而這次的爭議，也給大家提供另一個觀察角度。

精華 FAQ

  • 她認為，網路上常見的外國人狂讚中餐內容，多半是為了吸引流量的表演，並非真實生活中的普遍狀態。多數外國人對中餐通常只是嘗鮮，未必會長期當作三餐。

  • 她指出，飲食習慣受成長環境影響很深，中國各地口味都不盡相同，更不用說跨國差異。外國人從小形成的味蕾偏好不同，因此很難發自內心地把中餐視為日常主食。

  • 不少網友認同短視頻常有誇張劇本，容易把外國人愛中餐的現象神話化；也有人強調應尊重個體差異，不能一概否定外國人對中餐的喜愛，兩種情況都可能存在。

法網 微博

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