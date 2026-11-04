刷視頻刷到自己？失散20年雙胞姊妹重逢 律師：若造假 代價高

一次偶然的刷視頻，雙胞胎姊妹意外在網路重逢。（取材自橙柿互動·都市快報）

AI摘要 文章摘要整理： 博主小夏與小羅以「失散20年雙胞姊妹重逢」爆紅，惟收養經過與相認情節引發真實性爭議，律師提醒若為虛構擺拍並藉此變現，後果將相當嚴重。

博主小夏與小羅日前發布「失散20年雙胞胎生日重逢」的短影音，宣稱兩人在生日當天透過網路平台發現對方並認親。這起猶如小說情節的「奇蹟重逢」迅速吸引大量關注，律師孫天寶指出，若內容屬實實屬人生驚喜，但若係虛構擺拍或人為包裝，創作者將面臨巨大的流量反噬及嚴重的法律代價。

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根據橙柿新聞都市快報報導，博主小夏配文表示，兩人共享生日卻缺席彼此20年的人生，並於出生前一天重逢。據小夏所述，當年親生父母因生下她們（第三胎雙胞胎）後無力撫養，養父母在社區認識其親生父母後將她抱養，小羅也大約在同時被其他人抱走，兩人從小分開且從未見過原生家庭的兩個姊姊。然而，影片中關於送養與收養的經過缺乏細節，引發公眾對收養手續合法性與情節真實性的疑問。

這起網路重逢事件曝光後，在網路上引發熱烈討論。許多網友紛紛送上祝福，「這簡直是一場血緣奇蹟」，「活了20年突然出現一個長得一模一樣的人，真的太幸福、太神奇了」；但也有一派網友提出質疑，「抱養一個孩子那麼簡單嗎？不需要什麼手續嗎？」「真的不是演繹或擺拍嗎？有點太偶然了，如果是劇本就太過分了」。

根據《中華人民共和國民法典》規定，收養必須向縣級以上人民政府民政部門登記，且僅限喪失父母的孤兒、查找不到生父母或生父母有特殊困難無力撫養的未成年人可被收養，收養人亦須年滿30歲並具備撫養能力等五項法定條件。若私自送養或不符合法定程序，並不符合現行法律規範。

北京律師孫天寶分析，若「雙胞胎」身分屬實但「生日當天刷到」等關鍵情節係人為設計，屬於虛構情節引導公眾產生錯誤認知的虛假擺拍。若僅發布加工影片未誘導消費或打賞，屬於違反平台規範的道德不誠信；但若後續藉此人設進行直播打賞、帶貨或募集款項，則構成民事欺詐，甚至可能觸犯詐騙罪。

一次偶然的刷視頻，雙胞胎姊妹意外在網路重逢。（取材自橙柿互動·都市快報）