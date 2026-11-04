我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

千年文物「開口說話」 三星堆攜手金沙博館獲文物保護一等獎

中國新聞組／北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
三星堆考古方艙發掘現場三維掃描。(本報德陽傳真​)
三星堆考古方艙發掘現場三維掃描。(本報德陽傳真​)

AI摘要

文章摘要整理：

三星堆博物館與金沙遺址博物館等單位以文物資料治理專案奪得一等獎，透過數位化、三維掃描與跨域應用，讓古蜀文明資料活化並走向國際。

近日，中國2026年「資料要素x」大賽總決賽在青島落幕。本屆大賽以「資料賦能 乘數而上」為主題，共吸引中國超2.9萬支團隊、約14.5萬人參與。由四川德陽三星堆博物館牽頭，聯合成都金沙遺址博物館、北京郵電大學、聯通數字科技有限公司共同打造的考古遺址博物館文物資料全生命週期治理與價值釋放專案，斬獲文物保護利用賽道一等獎。

該專案聚焦文物資料全生命周期治理與價值釋放，以「以資料換資料、資料+資料」的融合放大為核心，從學術實證、文物保護、文明交流、產業轉化四維釋放資料價值，讓沈睡數千年的古蜀文明資料真正「活起來、走出去」。

資料獲取方面，三星堆博物館首創考古方艙，將文物保護前移到發掘現場；金沙遺址博物館則對祭祀區開展高精度三維資料掃描，對珍貴文物、歷年考古發掘原始資料持續數位化。闡釋展示方面，多學科資料獲取融合讓沈睡數千年的文物「開口說話」，資料應用於展覽、文保、學術研究、社會教育等各個方面，出土文物通過三維掃描資料實現虛擬修復、跨坑拼接，再通過3D列印還原展示。

近年來，三星堆博物館和金沙遺址博物館將文物三維資料、12K微距資料等轉化為數位展覽產品，聯合推出「萬物有靈·古蜀文明數字展」全球巡展，走進秘魯、法國、英國等13個國家和地區。

精華 FAQ

  • 兩館與北京郵電大學、聯通數字科技有限公司合作的專案，參加中國2026年「資料要素x」大賽總決賽，最後拿下文物保護利用賽道一等獎。

  • 專案聚焦文物資料全生命周期治理與價值釋放，透過「以資料換資料、資料+資料」的融合方式，連結學術實證、文物保護、文明交流與產業轉化。

  • 三星堆首創考古方艙並推動現場保護，金沙進行高精度三維掃描，資料再用於虛擬修復、跨坑拼接與3D列印，並推出全球巡展走進13個國家和地區。

三星

上一則

產地迎客 廣東汕頭貼身服飾首屆外貿秋交會 雙向聯動

下一則

老舍紀念館成「丹柿小院」 秋日打卡地人氣高

延伸閱讀

深圳「前海博物館」今開館 國博3000件藏品南下展出

深圳「前海博物館」今開館 國博3000件藏品南下展出
孫中山史蹟展揭幕追溯在港足跡 香港：愛國主義珍貴教材

孫中山史蹟展揭幕追溯在港足跡 香港：愛國主義珍貴教材
烏鎮峰會／李強提AI治理提倡議 反對構建「數位鐵幕」

烏鎮峰會／李強提AI治理提倡議 反對構建「數位鐵幕」
寶爾博物館即日起畢卡索陶藝精品展

寶爾博物館即日起畢卡索陶藝精品展

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
張家界大庸古城裡空無一人。(取材自央視)

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

2026-10-27 12:44
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網