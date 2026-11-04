千年文物「開口說話」 三星堆攜手金沙博館獲文物保護一等獎

三星堆考古方艙發掘現場三維掃描。(本報德陽傳真​)

AI摘要 文章摘要整理： 三星堆博物館與金沙遺址博物館等單位以文物資料治理專案奪得一等獎，透過數位化、三維掃描與跨域應用，讓古蜀文明資料活化並走向國際。

近日，中國2026年「資料要素x」大賽總決賽在青島落幕。本屆大賽以「資料賦能 乘數而上」為主題，共吸引中國超2.9萬支團隊、約14.5萬人參與。由四川德陽三星 堆博物館牽頭，聯合成都金沙遺址博物館、北京郵電大學、聯通數字科技有限公司共同打造的考古遺址博物館文物資料全生命週期治理與價值釋放專案，斬獲文物保護利用賽道一等獎。

該專案聚焦文物資料全生命周期治理與價值釋放，以「以資料換資料、資料+資料」的融合放大為核心，從學術實證、文物保護、文明交流、產業轉化四維釋放資料價值，讓沈睡數千年的古蜀文明資料真正「活起來、走出去」。

資料獲取方面，三星堆博物館首創考古方艙，將文物保護前移到發掘現場；金沙遺址博物館則對祭祀區開展高精度三維資料掃描，對珍貴文物、歷年考古發掘原始資料持續數位化。闡釋展示方面，多學科資料獲取融合讓沈睡數千年的文物「開口說話」，資料應用於展覽、文保、學術研究、社會教育等各個方面，出土文物通過三維掃描資料實現虛擬修復、跨坑拼接，再通過3D列印還原展示。

近年來，三星堆博物館和金沙遺址博物館將文物三維資料、12K微距資料等轉化為數位展覽產品，聯合推出「萬物有靈·古蜀文明數字展」全球巡展，走進秘魯、法國、英國等13個國家和地區。