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6機器人便利店打工 煮咖啡、理貨都行 200萬人在線「監工」

中國新聞組╱北京4日電
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AI摘要

文章摘要整理：

上海徐匯便利店以6台人形機器人實測24小時店務，完成迎賓、咖啡、理貨、收銀與清潔等任務，4台成功轉正，展現零售場景落地潛力。

上海徐匯一家便利店近日迎來特殊員工：6台人形機器人連續「上班」24小時，負責迎賓、咖啡製作、理貨、收銀及清潔，累計完成1730項任務，吸引超過200萬人次在線觀看。測試於11月3日上午10時結束，6台機器人中有4台成功「轉正」，展現人形機器人進入零售場景的應用進展。

青年報報導，測試自11月2日上午10時開始，6台智元精靈G2人形機器人分工合作：阿豪迎賓，火寶和倦王理貨，咖少製作咖啡，叮醬負責收銀及熟食服務，冷姐清潔。24小時內，機器人接待顧客683次、取送商品369件、製作咖啡147次，並完成277次補貨巡檢。直播期間，超過200萬人在線「監工」。

特邀體驗官刻意設置難題，把有糖與無糖可樂混在一起，只要求拿取無糖款；打亂口香糖貨架，測試機器人能否歸位，甚至站在通道中央或放置紙箱阻路。機器人一度吐槽：「你膽子真是肥嘟嘟的。」但仍透過語音指令與視覺辨識確認商品，逐格整理貨架，遇到行人或障礙物則先停下，再調整路線繞行。

看似簡單的便利店工作，對機器人來說並不容易。夾取黃金糕時，力道太輕容易滑落，太重又可能壓碎；將彩虹糖掛上掛鉤，角度稍有偏差便可能勾住旁邊商品。店內商品擺放及顧客動線不斷變化，補貨、清潔與取貨也可能互相阻礙，相當考驗機器人的應變能力。

據報導，6台機器人共用具身智能框架Genie Master作為「班組大腦」，透過EEP執行協議，串聯任務判斷、動作執行及結果回饋。系統依現場情況安排工作，再根據結果決定繼續、修正或交由其他機器人接手。每次操作也會整理復盤，有效經驗存入長期記憶，糾錯後的動作則作為訓練資料，減少重複犯錯。

報導說，上海市經信委2026年6月啟動「人形機器人與具身智能實景實訓專項行動」，將餐飲零售列為重點場景，提出到2026年底形成100個以上高價值應用場景，帶動萬台級規模落地。這場測試反映業界正透過真實環境訓練，推動人形機器人走向常態化商業應用。

6台機器人在上海便利店打工。（取材自青年報）
6台機器人在上海便利店打工。（取材自青年報）

精華 FAQ

  • 6台智元精靈G2人形機器人在上海徐匯便利店連續工作24小時，分工負責迎賓、咖啡製作、理貨、收銀、熟食服務與清潔，累計完成1730項任務。

  • 特邀體驗官把有糖與無糖可樂混放、打亂口香糖貨架，還故意站在通道中央或放紙箱阻路，測試機器人是否能靠語音指令與視覺辨識完成找貨、歸位與繞行。

  • 測試顯示人形機器人已能在真實零售環境中處理多變任務，並透過共享班組大腦與回饋機制持續優化；4台成功轉正，也呼應官方推動餐飲零售實景實訓的方向。

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