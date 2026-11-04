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河南97歲老中醫逝世 100個珍貴藥方刻墓碑 有人趕來抄

中國新聞組╱北京4日電
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袁淑芳墓碑上的100個驗方。(取材自揚子晚報)
袁淑芳墓碑上的100個驗方。(取材自揚子晚報)

AI摘要

文章摘要整理：

河南97歲老中醫袁淑芳生前將100個珍貴方劑與劑量刻上墓碑，作為留給後人的公開醫書，吸引中醫師前往抄錄研究。

河南駐馬店西平縣一處普通農田裡，有一塊不同尋常的花崗岩墓碑。墓碑正面刻著「慈母袁淑芳之墓」，兩側及背面則列出100個中醫藥方，連藥材名稱與劑量都完整公開。這位97歲辭世的老中醫，生前留下遺願，要把畢生累積的驗方留給世人，打破中醫界「傳方不傳量」的慣例。墓碑因此成為中醫師與醫學生前往抄錄、研究的特殊「露天醫書」。

據大河報報導，袁淑芳來自中醫世家，婚後跟隨丈夫學醫識字，常借著月光苦讀醫書，16歲開始行醫，長年以婦科診療聞名，尤其擅長處理不孕不育及婦科疑難問題，當地不少患者稱她為「送子觀音」。2006年夏天，她在臨終前整理出100個多年臨床累積的祕驗方，交給家人，並交代「傳統醫學是大家的，不能帶進土裡」，她希望後人將藥方及劑量一併刻在墓碑上，讓有需要的人都能參考。

報導稱，中醫傳統講究辨證施治，藥材劑量往往是醫師經驗的重要部分，民間也有「傳方不傳量」的說法，袁淑芳選擇公開完整劑量，讓後來者不必只憑藥名摸索。不過，藥方並非人人都可照單服用，實際使用仍須由合格中醫師依患者體質、病情及藥材特性辨證調整，不能將墓碑上的內容視為自行用藥指南。

這塊墓碑多年來吸引中醫從業者及中醫藥學子專程前往，有人拍照留存，也有人逐字抄寫。來自河南漯河的中醫師段紅霞表示，她曾在墓碑前抄錄一整天，之後又多次往返整理、列印藥方。她特別提到，碑上治療痛經的方子在自己的臨床經驗中效果不錯。

段紅霞說：「中醫一般是傳方不傳量，也就是說量是自己把握的，但是老醫師把量都加上了。」她認為，方中藥材及劑量記載清楚，醫師仍可依不同體質適度加減，並稱讚袁淑芳的胸襟「一般人做不到」。

袁淑芳把一生行醫所得留在墓碑上，讓原本隨個人經驗傳承的方劑得以公開保存。墓碑不只是家族紀念逝者的方式，也成為後來者尋方、了解中醫經驗的所在，網友稱讚她「將畢生心血留給人間，這才是真正的傳世名方」、「這才是真正的大醫精誠」。

袁淑芳老人的墓碑上刻有藥方。(取材自揚子晚報)
袁淑芳老人的墓碑上刻有藥方。(取材自揚子晚報)

袁淑芳老人記錄的藥方。(取材自揚子晚報)
袁淑芳老人記錄的藥方。(取材自揚子晚報)

精華 FAQ

  • 她希望把多年臨床累積的驗方留給世人，認為傳統醫學屬於大家，不能隨身埋入土中，因此交代家人將藥方與劑量一併刻碑公開。

  • 墓碑正面是袁淑芳墓名，兩側與背面則完整刻有100個中醫藥方，連藥材名稱和劑量都清楚列出，成為可供抄錄的露天醫書。

  • 不能。報導強調中醫講究辨證施治，這些方子雖公開完整劑量，仍需由合格中醫師依患者體質、病情與藥材特性調整後使用。

河南

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