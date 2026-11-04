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南京2家「零元麵館」 不限身分免費吃 每天大排長龍

中國新聞組╱上海4日電
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零元麵館用餐者以老年人居多。(取材自紫牛新聞)
零元麵館用餐者以老年人居多。(取材自紫牛新聞)

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文章摘要整理：

南京2家零元麵館以免費素麵吸引大批民眾排隊，從長者、外送員到求職者都能來吃，店方強調不問身分、長期不收費，但也引發營運持續性與周邊商家衝擊的討論。

南京有2家「零元麵館」免費供應素麵，不限身分、不問經濟狀況，吸引排隊人潮。每天中午，江寧區殷巷店前排起長隊，有居民已來過五、六次，也有暫無固定住處的求職者，靠一碗麵解決一餐。免費供餐獲支持，也引發營運持續性及商家生意受影響等討論。

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揚子晚報報導，南京兩家零元麵館分別位於江寧區殷巷及雨花台區岱山。殷巷店10月開業，每餐供應數百份素麵，食客以長者、環衛工人及外送員為主。店方不設年齡或經濟條件限制，只要求排隊、注意衛生及避免浪費。獨居的李女士已來吃過五、六次，認為省去煮飯麻煩，還打算加入供餐義工行列。

正在求職的潘先生暫無固定住處，前一天聽說免費供餐，排了十多分鐘吃到麵，隔天再度前來，並透過記者向尚未見過面的老闆道謝。店內採分批放行取餐，隊伍雖長，仍有秩序。

經營者張先生表示，開店是想多做善事，讓更多人吃上一餐，不會因對方有沒有錢而拒絕。岱山店開業約七、八天，每天已有1000多人用餐。張先生過去經營自助餐，因菜色多、食物容易剩下，改供應素麵，希望減少浪費及控制成本。

對於未來是否收費，他明確表示：「就不可能收費的。」無盈利模式，每周二休息，按每月供餐約26天計算，開支不小；原計畫拓展至10家店、每日供應5000碗，現階段考慮先增設1家，再作安排。

免費麵館讓附近商家感受不一。經營低價炒麵約15年的楊先生說，每份餐食扣除成本僅賺1元多，須靠銷量維持生計。他認為麵館開業後生意受影響，午餐時段店內甚至沒有客人，員工從多人減至只剩自己，正考慮租約到期後不再續租；另一家炒麵店員則表示，暫未感到明顯衝擊，認為顧客會依口味及時間選擇。

網友看法兩極，有人認為不查身分可避免弱勢者因證明困難而尷尬，也有人主張公益資源應優先照顧真正有需要的人，也質疑供餐能否長久。

江寧區市場監督管理局表示，相關情況已有部門牽頭協調。秣陵街道指出，已派員提醒食品安全事項、協助維持排隊秩序，後續也會留意長者等候時的安全。

零元麵館只提供素麵。(取材自紫牛新聞)
零元麵館只提供素麵。(取材自紫牛新聞)

不到11點，零元麵館門口便排起長隊。(取材自紫牛新聞)
不到11點，零元麵館門口便排起長隊。(取材自紫牛新聞)

精華 FAQ

  • 這2家店主要免費供應素麵，採不限身分、也不問經濟狀況的方式供餐，只要求排隊、保持衛生並避免浪費，因此長者、環衛工人、外送員與求職者都能前往用餐。

  • 店主張先生表示，希望透過免費供餐多做善事，讓更多人吃上一餐；同時因過去自助餐菜色多、容易剩食，改成素麵可降低浪費並控制成本。

  • 爭議主要在於公益資源是否應優先照顧真正需要者，以及免費模式能否長久，附近部分商家也擔心生意受影響。市場監管與街道單位則已介入協調，並提醒食品安全與排隊秩序。

外送員

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