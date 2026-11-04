青島保時捷女銷冠 連3年全中國第一 公司卻淨虧2.75億

35歲的保時捷女銷售牟倩文，連續3年拿下青島保時捷中心年度銷冠軍。(取材自每日經濟新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 青島保時捷銷售牟倩文連3年稱冠全國，靠社群流量與個人品牌拉動業績；但其所屬美東汽車上半年仍虧損2.75億元，呈現個人亮眼、集團承壓的對比。

青島保時捷女銷售牟倩文再創佳績，她11月1日向媒體證實，自己截至10月31日的年度銷量及銷售積分均排名全國第一。這名連續3年拿下青島保時捷中心年度銷冠的35歲銷售顧問，靠著個人品牌經營與社群流量累積客源，業績亮眼；但她所屬的中國美東汽車集團，上半年卻錄得2.75億元(人民幣，下同)淨虧損，個人銷售成績與集團經營壓力形成強烈對比。

每日經濟新聞報導，牟倩文10月31日在社群平台發文表示，經過一個月努力，終於在月底取得滿意成績，單月訂單達16台，感謝新舊客戶支持，並確認目前銷量及積分均居全國第一。她表示，從2026年1月1日起便朝著榜首目標努力，過程中曾被同事超越，也承受不小壓力，但始終維持自己的步調，堅持到最後才取得成果。

牟倩文的銷售成績已連續多年保持高檔。2023年及2024年，她每年都售出170台保時捷，2025年進一步增至192台，連續3年成為青島保時捷中心年度銷冠。今年9月，她還曾表示自己排名全球第一，當時透露全球排名前13名的銷售人員可獲得芬蘭公費旅遊獎勵，但彼此差距不大，「努力加運氣才能拿到最好的結果，還是要接著繼續努力」。

牟倩文認為，銷售關鍵在於洞察客戶需求與溝通能力。她表示，自己擅長從客戶細微動作判斷對方想法，並與客戶建立良好互動。她的客戶中，女性約占60%至70%，除了協助購車，也會替女客戶拍漂亮照片，營造不同於一般交易的儀式感。

據報導，短影音平台是牟倩文拓展業務的重要管道，她的抖音帳號擁有24萬名粉絲，她透露，2023年至2024年，線上客戶約占總銷量三分之一，2025年更升至41%。她直言：「其實有很多銷售顧問非常優秀，但可能他們沒有做自媒體，沒有被大家認識。」她認為，自媒體已是當前汽車銷售的重要工具，自己正是「站在了風口、抓住了這波流量的人」。

隨著知名度上升，網路上也出現不少傳言，包括每售出一台保時捷可獲1萬元佣金、年收入超過200萬元，以及背後有團隊協助經營等。對此，牟倩文均予以否認。對於外界質疑銷售過程涉及「潛規則」，她也明確表示：「沒有潛規則，真誠是銷售的必殺技。」她去年曾說，自己不會因為登上熱搜或頭條而改變，仍是那個賣車的Molly，也是一名3歲孩子的母親。

不過，牟倩文個人業績出色，並未扭轉所屬集團的經營困境。工商資料顯示，她任職的青島東保汽車銷售服務有限公司成立於2009年，隸屬港股上市公司中國美東汽車。集團2026年上半年營收73.78億元，年減27.2%；公司擁有人應占虧損2.75億元。同期新車銷量為2萬2614台，年減19.8%，其中保時捷售出2334台、寶馬8238台、凌志4439台，反映車市銷售壓力仍在。