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生母哭瞎眼 男被拐30年認親 拉黑養父母「絕不原諒」

中國新聞組╱北京4日電
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胡龍認親後和家人的合影。(取材自紅星新聞)
胡龍認親後和家人的合影。(取材自紅星新聞)

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文章摘要整理：

被拐30多年的胡龍今年1月終與親生父母團圓，但他認為養家對待不佳，已斷絕聯繫並拒絕原諒，引發網友熱議。

1992年，出生僅2個多月的胡龍遭人販子從雲南外婆家抱走，親生母親塗國芳多年尋子，因長期思念、流淚導致右眼失明。失散30多年後，胡龍今年1月與貴州畢節的親生父母團圓，卻在認親後選擇與福建養家斷絕聯繫，更直言「我一輩子都不會原諒他們」。養家親屬則表示，只盼他找到親生父母、身體健康。

紅星新聞報導，胡龍出生於1992年8月23日。母親回憶，1992年11月15日夜間，她帶著孩子住在雲南昭通外婆家，人販子闖入屋內，將襁褓中的嬰兒擄走。夫妻倆此後四處尋人，父親胡益林長年在外工作，賺來的錢多用於打聽消息、張貼尋人啟事；塗國芳則跑遍周邊縣市，始終相信兒子會回家。長年煎熬讓她右眼失明，左眼視力也嚴重受損。

胡龍表示，自己很早便從玩伴口中得知是被買來的，七、八歲時更有人當面證實，令他感到屈辱。養家後來有了自己的孩子，他認為自己受到的對待也變差。初中未讀完，他便外出工作。2021年，他主動到警方採血，將資料登錄全國打拐DNA資料庫；多年未有結果後，尋親志願者建議他進行基因檢測，才鎖定貴州畢節。

報導稱，DNA比對於今年1月15日成功，胡龍1月28日與親生父母相認。他回憶，第一次從採訪影片看到母親時，還以為她年紀更大；見面後緊握母親的手，反覆詢問她的心臟與視力狀況。回到畢節後，他留在父母身邊，翻修老屋、分擔農活，收入來自自媒體及助農帶貨。他說，現在終於有了歸屬感，希望讓操勞一生的父母住得安心。

今年10月，胡龍發布影片表示，已返回福建申請註銷養家戶籍，並在貴州申請重新落戶、改回原名，手續仍在辦理。面對網友批評他「忘恩負義」，胡龍反駁，自己並非孤兒，若當年沒有被拐，本可在親生父母身邊長大。他坦言，先前稱養家「還可以」只是客套話，認親後再未見過養家人，已封鎖聯絡方式，無意和解。

胡龍養家一名親屬11月2日向媒體表示，雙方認親後便失去聯繫，「他回家就好，能找到親生的爸爸媽媽就好，身體健康就好」，其他事情不便多談。

胡龍幫親生父母幹農活。(取材自紅星新聞)
胡龍幫親生父母幹農活。(取材自紅星新聞)

胡龍改造親生父母的老屋。(取材自紅星新聞)
胡龍改造親生父母的老屋。(取材自紅星新聞)

精華 FAQ

  • 胡龍出生於1992年8月23日，僅2個多月大時，於1992年11月15日晚在雲南昭通外婆家遭人販子闖入抱走，從此與親生父母失散多年。

  • 塗國芳多年四處尋找兒子，跑遍周邊縣市並長期流淚思念，最後造成右眼失明、左眼視力也嚴重受損，丈夫則長年工作籌錢打聽消息。

  • 胡龍表示自己早知是買來的，認為在養家後來有了孩子後待遇變差，因此認親後封鎖聯絡方式、申請改回原名；養家親屬則僅盼他平安、找到親生父母即可。

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