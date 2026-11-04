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瑞幸將手遊選手印上杯體 消費者「被迫追星」不想要

中國新聞組╱北京4日電
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在社群平台上，有電競粉絲分享稱，店員預設給的三份杯子全是自己喜歡的選手款式。對此...
在社群平台上，有電競粉絲分享稱，店員預設給的三份杯子全是自己喜歡的選手款式。對此，評論區都認為其很幸運。(取材自觀察者網)

AI摘要

文章摘要整理：

瑞幸與KPL十周年聯名把10名職業選手真人印上杯體，因未提供選擇權而引發路人與粉絲雙方不滿，並再度暴露品牌過度依賴聯名行銷的爭議。

瑞幸咖啡與手遊「王者榮耀」職業聯賽（KPL）推出的十周年聯名，因將10名職業選手的真人形象印上杯體包裝，2日登上微博熱搜。這項「強制真人上杯」的行銷手法引發巨大爭議，不僅普通消費者抱怨花錢買咖啡，卻像在給陌生人應援、「被迫追星」，電競粉絲也因隨機出貨拿不到心儀選手款式而感到不滿，造成「粉絲買不到、路人不想要」的尷尬局面。

根據觀察者網報導，瑞幸自10月26日起分批推出10名KPL「年度記憶人物」聯名杯與周邊小卡。然而，消費者在下單非聯名款飲品時，未獲告知即收到印有真人選手形象的杯體，且小程序頁面並未提供杯體款式選項。據美團平台數據顯示，該聯名套餐月售量僅為個位數，遠低於原創飲品。這已是瑞幸繼今年8月七夕推出素人情侶動畫聯名被吐槽「像隨份子錢」後，兩個月內第二次因真人行銷邊界感問題引發熱議。

許多路人網友無奈留言，「根本不認識包裝上的人，買杯咖啡像在強制幫陌生人應援」、「希望能開放杯身選項，只想安靜喝咖啡」；電競粉絲網友也紛紛留言表示，「希望能直接自選或備註選手款式，抽盲盒式的隨機發貨對粉絲和路人都是折磨」、「各取所需不好嗎，為什麼要把路人不想要的東西硬塞給他們」。

瑞幸目前全球門店已突破3.6萬家，屬於典型的「聯名狂魔」，光是2026年前九個月就進行24次IP聯名。根據其2026年第二季財報，瑞幸當季營收達158.86億元人民幣，但自營門店同店銷售額卻同比下降5.3%。為了在激烈的咖啡市場中維持熱度，瑞幸第二季銷售及營銷費用大幅增長56.1%至9.25億元，顯示其對IP聯名行銷的高度依賴。

媒體與產業分析指出，在現制飲品行業中，與二次元動漫或虛擬角色聯名較為常見，強制將真人形象印上杯體則十分罕見。粉絲文化與大眾消費之間本身並非不可調和，品牌在利用IP製造話題、接觸不同客群的同時，應給予消費者拒絕或選擇的權利，而非反覆刺激粉圈內外的矛盾，才能在商業擴張與顧客體驗之間取得平衡。

瑞幸咖啡新聯乘印電競選手真人頭像，顧客不滿稱「被迫追星」。(取材自微博)
瑞幸咖啡新聯乘印電競選手真人頭像，顧客不滿稱「被迫追星」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 爭議焦點在於瑞幸把10名職業選手的真人形象直接印上杯體，且消費者下單非聯名款時未被明確告知，還無法選擇杯款，讓不少人感到被動接受。

  • 路人覺得花錢買咖啡卻像在替陌生人應援，產生「被迫追星」感；粉絲則因隨機發貨抽不到想要的選手款，認為這種盲盒式設計對雙方都不友善。

  • 事件顯示瑞幸非常依賴IP聯名拉動話題，但在真人形象、消費者選擇權與粉圈情緒之間拿捏失衡，導致聯名熱度轉為爭議，也削弱了顧客體驗。

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