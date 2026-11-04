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產地迎客 廣東汕頭貼身服飾首屆外貿秋交會 雙向聯動

中國新聞組╱北京4日電
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文章摘要整理：

汕頭首屆貼身服飾外貿秋交會登場，借力廣交會引流，推動採購商走進產地看樣、驗廠與洽談，展現產地直銷新模式。

做為銜接廣交會的另一個新的展會，2026廣東汕頭貼身服飾首屆外貿秋交會，2日在汕頭貼身服飾交易市場（下稱「交易市場」）啟幕，活動持續至5日，推動產地直銷的另一種營銷模式。

中新社報導，此次首屆汕頭貼身服飾的外貿秋交會，是讓廣交會的採購商走入外貿基地的對接活動，以汕頭千億紡織服裝產業集群，推動海外客商走進生產一線，探索企業從「展會參展」轉向「產地迎客」外貿發展路徑。

此次活動深度聯動第140屆廣交會，汕頭市紡織服裝基地（省級外貿轉型升級基地）承接全球採購流量，形成「展館看秀、產地驗廠」的雙向聯動。不少客商在廣交會的廣州展館乘坐專車接駁轉場抵達汕頭，到汕頭完成看樣後，即可向工廠提出打樣和報價需求。

本次活動，汕頭貼身服飾交易市場匯聚「源頭工廠、現貨直供、全品類覆蓋」特點。現場，商戶與來自西班牙、埃及、俄羅斯、孟加拉國、玻利維亞、厄瓜多、秘魯、哈薩克、尼泊爾等地的採購商圍繞面料、款式、品質、價格、現貨庫存和交期展開洽談。隨後採購商就近進入工廠車間，實地核驗產能與品控，縮短跨國採購鏈路。

汕頭貼身服飾交易市場運營中心負責人表示，交易市場共有400多家商戶和1000多個優質品牌，背後都是源頭工廠。在廣交會看完展會的客商，有看廠、小單快返、驗廠以及達成後續詳細合作等需求，這裡都能够滿足。

汕頭市紡織服裝產業協會介紹，汕頭是全球紡織服裝產業鏈、供應鏈核心基地之一，其文胸、內褲產量約占中國內地85%。

精華 FAQ

  • 活動旨在銜接廣交會採購流量，讓海外客商從展館走進汕頭產地，直接對接工廠與商戶，探索由「展會參展」轉向「產地迎客」的外貿新路徑。

  • 客商先在廣州廣交會展館看展，再搭乘專車轉場汕頭，完成看樣後可進一步驗廠、打樣與報價，形成「展館看秀、產地驗廠」的聯動模式。

  • 因為當地交易市場匯聚400多家商戶與1000多個品牌，背後多為源頭工廠，加上產業鏈完整、供應能力強，文胸與內褲產量約占中國內地85%。

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