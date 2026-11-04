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老舍紀念館成「丹柿小院」 秋日打卡地人氣高

中國新聞組╱北京4日電
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老舍紀念館「丹柿小院」柿子掛滿枝頭，新品文創受熱捧。(本報北京傳真)
老舍紀念館「丹柿小院」柿子掛滿枝頭，新品文創受熱捧。(本報北京傳真)

AI摘要

文章摘要整理：

老舍紀念館在北京秋日柿子盛開時化身「丹柿小院」，並推出賞柿季文創新品，將胡同記憶、吉祥寓意與文學元素轉化為可體驗、可收藏的生活小物。

秋天是北京最美的季節。東城區豐富胡同深處，每當院子裡橙紅的柿子掛滿枝頭，老舍紀念館就成了名副其實的「丹柿小院」。眼下，這座原本安靜的四合院，成了人氣高漲的「秋日打卡地」。

老舍紀念館「丹柿紅」文創空間推出多款「賞柿季」新品，遊客不僅可以蓋章打卡、品嘗主題飲品，還能把柿子元素、胡同記憶和文學金句相關文創帶回家，讓京味文化以更輕盈、更日常的方式融入秋日生活。

本次「賞柿季」文創包括生活美學、京韻風情、經典文學三個系列產品。融合北京秋景與「柿柿如意」吉祥寓意，系列文創將老舍庭院的秋日詩意，化為可日常使用的文學小物。「丹柿紅了」磁吸貼，取材於故居「丹柿小院」的柿子風物，全套共七款，形態各異；配套米色背卡設有四款不同文案，可作為打卡拍照道具。

「喜柿滿園」系列書簽、筆記本以老舍故居標誌性柿樹為創作原型，提取「喜柿滿園」吉祥寓意進行視覺設計，畫面中紅柿滿枝、灰喜鵲棲於枝間，生機盎然。書簽採用異形鏤空裁切工藝，柿枝果實突破外框，層次靈動，透過鏤空處可看見書頁，實現書與畫面相融的趣味效果。頂部篆刻印章搭配「喜柿滿園」字樣，底部標注老舍紀念館監製，將故居風物、中式吉祥美學與閱讀方式巧妙結合。

精華 FAQ

  • 因院子裡的柿子成熟後橙紅滿枝，形成具北京秋意的「丹柿小院」景象，吸引大量遊客前來拍照、蓋章與感受胡同深處的文學氛圍。

  • 本次文創分為生活美學、京韻風情、經典文學3個系列，包含磁吸貼、書簽、筆記本與主題飲品等，將柿子元素、故居風物與閱讀體驗結合。

  • 產品以老舍庭院柿樹、灰喜鵲與「柿柿如意」「喜柿滿園」等寓意設計，並結合鏤空裁切、篆刻印章與文學金句，讓京味文化更日常化。

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