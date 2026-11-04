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每天玩手機10小時 短劇刷到天亮 25歲女患「數位失智症」

中國新聞組／北京4日電
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紅果短劇因「刷到天亮」登上熱搜。(取材自封面新聞)
紅果短劇因「刷到天亮」登上熱搜。(取材自封面新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

福州一名25歲女子長期每天滑手機超過10小時，出現記憶力與注意力衰退就醫，醫師以「數碼痴呆症」描述其狀況，並提醒此說法非正式診斷且多可逆。

紅果短劇近期因「刷到天亮」登上熱搜，平台使用時間與用戶規模受到關注之際，福州一名25歲女子長期每天使用手機超過10小時，因記憶力、注意力衰退就醫，被醫師以「數碼痴呆症」（俗稱「手機失智症」）描述其狀況。不少網友看到報導後紛紛驚呼，這簡直就是在演自己的日常生活。

據福州晚報、九派新聞報導，王小姐從事網路銷售，工作上經常以手機聯絡客戶，下班後也習慣刷短影音、追劇，每天使用手機超過10小時。約半年前，她開始覺得記性變差、難以集中精神，起初沒有在意；近來健忘加劇，常話到嘴邊想不起要說什麼，主管剛交代的事情轉眼便忘，甚至回到住處時一時想不起自己住幾樓，因擔心罹患早發性阿茲海默症而就醫。

報導引述福建省復健醫院神經內科主任醫師林細康說法，檢查發現王小姐記憶力與注意力明顯減退，其餘檢查未見異常；醫師結合她的工作型態及生活習慣，將其狀況稱為「數碼痴呆症」，俗稱「手機失智症」。醫師提醒，這是描述健忘、注意力不集中等現象的通俗說法，並非正式醫學診斷，也不等同阿茲海默症；不能單憑這個個案認定手機使用直接造成失智。

這項診斷也給不少重度依賴手機的族群帶來轉機。醫師明確指出，數位失智症普遍具有可逆性，只要適時調整生活習慣、減少螢幕依賴，大腦的功能與記憶力通常能夠逐步恢復。若出現持續性的健忘或注意力問題，應先由專業醫療人員評估排除其他病因。

要改善數位失智症，關鍵在於將大腦從「被動接收資訊」切換回「主動思考」。日常可透過背誦常用電話號碼、前往熟悉地點不依賴導航等方式主動訓練記憶，強迫大腦恢復檢索資訊的能力；同時，也可以深度閱讀、戶外運動或學習新技能等需要高度專注的活動，取代無目的的被動刷屏。

此外，建立良好的作息更是讓大腦修復的基礎。除了控管每日手機使用時間，應特別規劃用餐時與睡前的無手機「離線時段」，避免短劇等娛樂讓人陷入「再看一集」的惡性循環。

精華 FAQ

  • 她因工作與娛樂長時間使用手機，每天超過10小時，之後出現健忘、注意力下降、話到嘴邊想不起來等情況，甚至連住處樓層都一時想不起來，因此前往就醫。

  • 醫師表示這只是形容健忘、注意力不集中等現象的通俗說法，並非正式醫學診斷，也不等同阿茲海默症，不能單憑這個個案就認定手機使用直接造成失智。

  • 重點是減少螢幕依賴，改回主動思考，例如背電話、少用導航、深度閱讀、運動或學新技能，並建立固定作息與睡前無手機時段，讓大腦有機會逐步恢復。

阿茲海默症 失智症

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