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紅果短劇9月用戶4.3億超越豆包 躍抖音集團第2大App

中國新聞組╱北京4日電
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根據第三方機構統計，今年7月紅果短劇日活躍用戶已達1.68億。（取材自界面新聞）
根據第三方機構統計，今年7月紅果短劇日活躍用戶已達1.68億。（取材自界面新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

QuestMobile報告顯示，9月紅果免費短劇月活達4.3億，已超越豆包成為抖音集團第二大App；同時短劇與短影音持續推升中國行動網路使用時間。

中國短劇市場持續成長，市場研究機構QuestMobile於11月3日發布最新報告顯示，今年9月紅果免費短劇月活躍用戶數達4.3億，超越AI應用程式豆包的4.19億，成為抖音集團旗下用戶規模第二大的App，僅次於抖音。報告並指，短劇和短影音已成為中國行動網路使用時間成長的主要動力。

「全家都在刷紅果」最近成了熱搜話題。家中長輩追真人短劇，年輕人則看起AI漫劇，這種跨世代的觀看場景，反映短劇平台正把不同類型的內容放進同一個流量池，也讓紅果短劇的用戶規模與使用時間受到關注。據了解，短劇行業從千萬用戶到4億規模只用了不到3年，年復合增長率高達443.1%，其爆發速度遠超任何一款工具型產品。

綜合澎湃新聞、IT之家等媒體報導，QuestMobile最新發布「2026中國移動網路秋季大報告」指出，截至今年9月，中國行動網路月活躍用戶規模達12.81億，較去年同期微增0.9%；9月每人平均使用時間為189.8小時，年增6.5%。

值得注意的是，從用戶數來看，今年9月抖音集團旗下前三大應用程式依序為抖音、紅果免費短劇及豆包，去重後用戶數分別為10.29億、4.3億及4.19億，紅果已超越豆包。相較之下，去年抖音集團前三大應用程式仍是抖音、今日頭條及抖音極速版。

從行動網路使用時間增量來看，短劇及短影音已成為主要成長動力，截至今年9月，兩者對使用時間增長的貢獻率達111.5%，擠壓線上長影音、綜合資訊等領域的使用時間。

報告顯示，今年9月短劇、短影音App的總使用時間年增量分別達133.29億小時及57.17億小時，位居各類應用程式前兩名，明顯高於排名第三的人工智慧生成內容（AIGC）類應用，其總使用時間年增量為9.78億小時。同期線上長影音總使用時間則減少13.8億小時。

今年9月中國AI原生App月活躍用戶達5.46億，年增82.1%。其中，豆包和DeepSeek每人每月平均使用次數分別為72次及65.9次，平均使用時間則為132.5分鐘及136.7分鐘。

與上一季相比，豆包每人每月平均使用次數及時間分別下降6.1%及7.8%，DeepSeek則分別增加5.8%及9.5%。

此外，先前已有數據顯示，截至今年7月，紅果短劇日活躍用戶達1.68億，年增107%，超過愛奇藝、優酷、騰訊視頻及芒果TV四大傳統長影音平台的日活躍用戶總和。

精華 FAQ

  • QuestMobile數據顯示，紅果免費短劇9月月活躍用戶達4.3億，已超越豆包的4.19億，成為抖音集團旗下用戶規模第二大的App，僅次於抖音。

  • 報告指出，短劇與短影音已成為中國行動網路使用時間成長的主要動力，截至今年9月，兩者對使用時間增長的貢獻率達111.5%，並擠壓長影音與綜合資訊領域。

  • 今年9月中國AI原生App月活達5.46億，年增82.1%。豆包與DeepSeek的每月使用次數及時間表現不同，豆包較上一季下滑，DeepSeek則呈現次數與時間同步增加。

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