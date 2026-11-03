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外籍男露宿新疆 凌晨被「秘密警察」叫醒 發抱怨文被打臉

中國新聞組／北京3日電
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外籍旅遊博主YungCheeezy在新疆野外露宿，凌晨2點突然遭中國警察叫醒。（...
外籍旅遊博主YungCheeezy在新疆野外露宿，凌晨2點突然遭中國警察叫醒。（取材自環球時報）

AI摘要

文章摘要整理：

外籍旅遊博主在新疆騎行露宿時被警方叫醒並帶往安全城鎮，卻抱怨遭「秘密警察」干預；影片曝光後，海外與中國網民多反批他不懂感謝警方。

一名外籍旅遊博主近日在中國新疆騎行途中，凌晨2點露宿時遭警察叫醒，並被告知宿營地點有落石及野獸威脅。博主對此抱怨連連，沒想到影片曝光後，海外網民反而大讚中國警察熱心，批評他不懂得感謝警方的關心。

這名網名為YungCheeezy的外籍博主，從巴基斯坦出發，計畫騎行前往吉爾吉斯斯坦。行程第26天，他搭乘大巴經巴基斯坦與中國邊境口岸進入新疆，隨後沿公路騎行。這並非他首次經新疆入境中國，去年底他也曾從吉爾吉斯反向入境。

根據他發布的影片，YungCheeezy曾聲稱，騎行途中發現有「秘密警察」跟隨。去年他提出類似說法時，就有曾在中國生活的外國網民留言解釋，警方是在邊境地區確保他的安全，當地自然環境複雜，加上公路車速快，存在一定風險。

從他去年發布的後續影片可見，他在中國期間仍能在路邊搭帳篷露營，也能與當地人自由互動，甚至有警察主動告知哪條路線騎行比較安全。

這次事件發生在上周末。YungCheeezy在新疆邊境一處廢棄房屋露宿，聲稱凌晨2點被所謂的「秘密警察」叫醒，還準備將他帶走。不過，影片中的警方以英語向他解釋，廢棄房屋可能面臨落石及野獸威脅，宿營相當危險，隨後將他帶到城鎮，由他自行騎車前往旅館入住。

影片在海外社群引發討論，不少網民反而稱讚警方。一則獲得5654個讚的留言寫道：「他們是真的關心你啊。」另有留言認為中國警察比美國警察友善，甚至調侃：「他們居然沒有打你、把你抓起來，扣押你的自行車嗎？換我們美國……」

也有網民批評博主的態度，認為他我行我素，反而給警方增添麻煩。

荷蘭漢學家曼雅．科特斯（Manya Koetse）也在X平台轉發影片，認為問題出在博主身上。她表示：「換作是我，會向工作人員道謝，感謝他們的客氣態度，而不是擺出一副理所當然、高人一等的樣子。」

科特斯的貼文下方，不少外國網民也對博主的態度表達不滿。有中國網民則指出，中國西部有許多地廣人稀、環境惡劣的山區與荒野，泥石流和地震頻繁，即使是中國人也可能迷路遇險，警方的介入是為了避免意外發生。

該網民也呼籲，警方同樣是普通人，希望外國博主能理解並尊重警察的付出，而不是一味找茬。

外籍旅遊博主YungCheeezy的社群帳號頁面截圖。（取材自環球時報）
外籍旅遊博主YungCheeezy的社群帳號頁面截圖。（取材自環球時報）

精華 FAQ

  • 他在新疆邊境廢棄房屋露宿時，凌晨2點被警方叫醒，對方以英語提醒該地可能有落石與野獸風險，之後將他帶到城鎮，讓他自行前往旅館入住。

  • 許多海外網民認為警方是在主動保護他的安全，並沒有強硬執法或傷害他，反而展現關心與耐心，因此留言稱讚中國警察比想像中更友善。

  • 他被指態度過於理所當然，沒有對警方的協助表示感謝，還以「秘密警察」等說法抱怨；不少網民認為他忽視了西部邊境地區的真實風險與警察的用心。

新疆 邊境 巴基斯坦

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