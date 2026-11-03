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煙台馬拉松1萬多斤海鮮被哄搶 組委會無奈：管不了大媽

中國新聞組／北京3日電
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山東煙台馬拉松賽後的海鮮補給遭民眾瘋搶。(取材極目新聞)
山東煙台馬拉松賽後的海鮮補給遭民眾瘋搶。(取材極目新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

煙台馬拉松終點海鮮補給因大量人潮同時湧入而失控，出現塑膠袋哄搶與推擠意外，組委會致歉並提出改善供餐與動線措施。

山東煙台馬拉松1日舉行，原本安排完賽後終點將有海鮮補給，沒想到卻出現多人拿塑膠袋瘋搶的混亂場面，有人在鍋子還沒端上桌時就伸手搶食，餐桌也因人群推擠而被擠塌。賽事組委會2日發文致歉，表示賽前準備了1萬斤扇貝、1500斤黑蛤、1000斤燜子、300升葡萄酒、800升啤酒及2000斤薑湯，「我們的心意是滿滿的，但對跑者的熱情預估卻嚴重不足」，承諾未來將改善補給安排。

綜合大河報、都市快報報導，網路流傳的現場影片顯示，工作人員才剛將蒸好的海鮮端出，便有大批民眾湧上前，還有人拿出塑膠袋直接裝取，現場一度陷入混亂。組委會工作人員坦言，現場秩序難以控制，甚至鍋子還沒端下來，民眾就急著伸手搶食，「每年都是這個情況，加再多安保也管不了大媽」。

▲ 影片來源：X平台＠wongkim728（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

現場影像也讓網友們震驚了，直呼「看著都像趕大集。沒有馬拉松的感覺啊」、「讓你們去跑還是去吃的？」還有人嘲諷「窮的都吃不上飯了」。

賽事營運單位永輝體育隨後發布致歉聲明，表示賽前已準備1萬斤扇貝、1500斤黑蛤、1000斤燜子及2000斤薑湯，希望讓跑者享用當地特色美食，沒想到實際需求遠超預期。

聲明指出，當天有5500多名跑者在約30分鐘內集中抵達終點，由於海鮮必須現場加工，每鍋烹煮時間約20分鐘，出餐速度趕不上大量跑者同時取餐，導致補給區出現排隊及擁擠情況，對部分跑者造成不佳體驗，賽事單位深表歉意。

針對此次事件，主辦單位提出三項改善措施，包括增加現場加工批次、採取錯峰備餐，以及擴大取餐區域與排隊緩衝空間，並將人潮集中等高峰情境納入賽前演練，避免類似情況再次發生。

據了解，煙台馬拉松今年總規模達2萬2000人，賽道沿著當地海岸線延伸，全線有18個補給站，以海鮮及在地農產品為主。除了終點的海鮮區，還準備了蘋果、葡萄、秋月梨及香蕉等水果，原本希望以豐富的地方美食為跑者留下深刻印象，卻因終點補給動線與供餐速度不足，意外演變成搶食風波。

精華 FAQ

  • 因終點海鮮需現場加工，每鍋約20分鐘，但5500多名跑者在約30分鐘內集中抵達，出餐速度跟不上需求，現場又有人提前湧入與搶取，導致排隊、推擠與哄搶混亂。

  • 組委會表示賽前準備了1萬斤扇貝、1500斤黑蛤、1000斤燜子、300升葡萄酒、800升啤酒及2000斤薑湯，另有蘋果、葡萄、秋月梨和香蕉等水果，盼展現當地特色。

  • 主辦方提出3項改善：增加現場加工批次、採取錯峰備餐，以及擴大取餐區域與排隊緩衝空間，並把人潮集中等高峰情境納入賽前演練，降低再次失控的風險。

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