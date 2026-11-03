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退伍軍人當陪診師 日賺500元 「陪診不是租陪伴、請男模」

中國新聞組╱北京3日電
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退役軍人小吳轉行擔任陪診師。(視頻截圖)
退役軍人小吳轉行擔任陪診師。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

隨著異地就醫需求增加，武漢陪診師小吳靠陪同掛號、檢查與取藥等服務獲客，日賺500元引發網路熱議，也帶出職業規範與陪診定位的討論。

隨著人口老齡化與異地就醫需求激增，醫療陪診服務在武漢迅速興起。退役軍人小吳轉行擔任陪診師，在網路上記錄陪伴外地患者與獨居老人就醫的日常，並曬出單日收入500元的帳單，引發社會對陪診師職業規範與服務性質的熱烈討論。

根據環球網資訊報導，小吳2024年起在醫療資源高度集中的武漢兼職做陪診，服務涵蓋代掛號、梳理流程、陪同檢查、代取藥及預約床位等全流程。小吳憑藉短影音運營與退役軍人的良好口碑吸引大量客源，曾為極度焦慮的內蒙古患者提供「遠距離跟隨」的心理安全感，亦為不擅操作智慧型手機的老人提供全程協助，陪伴他們穿梭在各大三甲醫院之間。

小吳退伍後曾在媒體行業工作多年，因看好武漢醫療市場而入行。他坦言，陪診師看似輕鬆實則極消耗體力與心理素質，日行兩萬步是常態，還需熟記各大醫院流程與具備極強共情力。針對性別顧慮，他會靈活推薦女同事接手；面對爭議，他強調自己堅決不碰加價插隊、違規推薦醫院等底線，嚴格遵循行業規範。

小吳的日常分享在網路上引發兩極化的評價與討論。有網友留言質疑，「單日500元收入純粹是在誇大引流」、「這不就是變相加價的黃牛，或是花錢租個陪伴、請個男模嗎」；但也有一派網友留言力挺，「異地看病人生地不熟，有人帶路省時省心，這錢花得值」、「退役軍人辦事踏實靠譜，這是用體力和專業賺的辛苦錢，不該被無端污名化」。

面對網路上將陪診調侃為「請男模」或「花錢買陪伴」的偏見，小吳直言這種理解過於淺薄，沒必要過度糾正。他表示，異地患者來漢就醫成本極高，陪診師幫他們節省的是寶貴的時間與精力。面對即將出台的陪診新規，小吳心態平穩，認為規範化對認真從業的人來說反而是種保護，他會繼續在醫院裡擔任讓異鄉人安心的「臨時家人」。

精華 FAQ

  • 他提供從代掛號、梳理就醫流程、陪同檢查，到代取藥、預約床位等全流程協助，主要幫助外地患者與獨居老人減少在醫院內奔波與迷惘。

  • 因為小吳曬出單日500元收入後，部分網友質疑陪診是在誇大引流，甚至聯想到黃牛或花錢買陪伴；但支持者認為這是提供實際便利與情緒支持。

  • 小吳認為規範化對認真從業者是保護，自己也堅持不碰加價插隊、違規推薦醫院等底線，未來會持續以專業陪診協助異鄉患者安心就醫。

武漢 獨居老人

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