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下單後等1年才能吃到 杭州麵包店主：不是「飢餓行銷」

中國新聞組╱北京3日電
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剛烤出來的麵包。(取材自潮新聞)
剛烤出來的麵包。(取材自潮新聞)

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文章摘要整理：

杭州一間柴火窯烤麵包工作室因產能有限爆紅，預約後最長要等1年，店主強調並非飢餓行銷，而是堅持手作與不擴產。

杭州臨平藝尚小鎮一間名為「咕嚕爺·薪木燒」的麵包工作室，因極具特色的柴火窯烤工藝暴紅，線上預約下單後竟需等足一年才能收到麵包。店主「咕嚕爺」回應「飢餓行銷」的質疑，坦言並非自家麵包有多好吃，而是剛好趕上網路熱潮，且因為小型石窯產能確實極為有限，絕非刻意營造稀缺感。

根據潮新聞報導，這家號稱「杭州最難買的麵包店」採用天然酵母與柴火窯烤工藝，每天至多烤兩三爐、滿打滿算僅60、70個麵包，單爐耗時需兩個多小時。2023年冬經美食博主推薦後訂單爆量，顧客從周邊擴展至全國乃至新疆、吉林等地。店主強調店內僅售四款麵包，最佳賞味期只有三天，因無意盲目擴產而導致訂單排期拉長至一年，若顧客等不及可隨時退款，款項均在第三方平台安全監管。

這起「吃個麵包要等一年」的現象在網路上與消費端引發兩極化討論。部分品嚐過的網友留言表示，「等待變成一種微小的盼頭，能吃出用心製作的手作質感，和流水線麵包完全不同」；但也有一派網友理性看待，「就是很普通的麵包，只是嚐個鮮，不會再回購，更多是買個情緒價值」、「等一年實在太誇張，焦苦與後味微酸的口味並非人人能接受」。

店主「咕嚕爺」為95後、已有十多年烘培經驗，2022年打造該工作室最初僅為個人愛好與文化展示，烤好的麵包大多分給鄰里試吃。走紅後他曾一度動過關店念頭，但他認為盲目擴產會破壞窯烤靈魂與口感，因此選擇守好本分按部就班揉麵烤製，並在臨近排期時挨個打電話確認顧客需求，以此兌現顧客提前交付的信任。

浙江大學休閒學與藝術哲學研究院常務副院長林瑋分析指出，該店並非刻意進行飢餓行銷，而是展現當前消費者的心理轉向。這種打破「即時滿足」的慢節奏預訂，讓年輕人在快節奏日常中獲得鬆弛感與微小期待；同時，店主堅守手工藝、不被流量裹挾的人格化經營，也讓消費者在標準化商品充斥的環境中，獲得極其稀缺的手作溫度與信任感。

麵包採預約制。(取材自潮新聞)
麵包採預約制。(取材自潮新聞)

杭州臨平藝尚小鎮一間名為「咕嚕爺·薪木燒」的麵包工作室，因極具特色的柴火窯烤工藝...
杭州臨平藝尚小鎮一間名為「咕嚕爺·薪木燒」的麵包工作室，因極具特色的柴火窯烤工藝暴紅，線上預約下單後竟需等足一年才能收到麵包。(取材自潮新聞)

精華 FAQ

  • 主要原因是店家採柴火窯烤與天然酵母製作，每天只能烤2、3爐、約60到70個麵包，加上訂單暴增，排期自然拉長到1年。

  • 店主表示不是刻意營造稀缺感，而是小型石窯產能真的有限；他也不想盲目擴產破壞口感，顧客若等不及可隨時退款。

  • 支持者認為等待帶來期待感，能感受手作溫度與不同於流水線的質感；反對者則覺得只是普通麵包，等待太久，買的是情緒價值。

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