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武漢網約車按導航走 誤入狂歡人群困4小時 遭砸窗扔垃圾

中國新聞組╱北京3日電
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視頻顯示，司機頭髮花白，全程坐在駕駛座上沒有下車爭執，只是趴在方向盤上打電話，情...
視頻顯示，司機頭髮花白，全程坐在駕駛座上沒有下車爭執，只是趴在方向盤上打電話，情緒幾近崩潰。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

武漢一名依導航行駛的網約車司機，10月31日傍晚誤入江漢路人潮後遭圍堵毀損，受困逾4小時，警方已立案調查。

武漢江漢路步行街區勝利街10月31日傍晚發生一起網約車遭圍攻事件。一輛正常按導航行駛的網約車誤入節慶聚集人群，遭民眾團團圍住並扔垃圾、寫辱罵文字、砸裂車窗及放氣，司機被困長達四個多小時。武漢12345政務服務便民熱線回應表示非常重視該事件，目前市公安局正立案辦理中。

根據澎湃新聞與觀察者網報導，10月31日傍晚5時許，一名頭髮花白的網約車司機跟隨平台導航正常接單，駛入未封閉的機動車道時，因大量年輕人湧入擠占車道而無法通行。隨後車輛引擎蓋、車頂被堆滿奶茶杯與零食袋，車身遭塗寫辱罵文字，前擋風玻璃被砸裂且輪胎遭放氣。司機全程坐在車內沒有爭執，趴在方向盤上打電話時情緒幾近崩潰，直到晚間9時許人群散去才脫身。

許多網友為司機抱不平，「路本來就是走車的，別拿節日狂歡當擋箭牌，這根本是借著人多搞群體霸凌」、「這車或許是他全家的生計來源，把快樂建立在討生活的人身上算什麼」；也有網友指出，「扔垃圾、砸車、放氣涉嫌故意損毀財物與尋釁滋事，不能以法不責眾一筆帶過，涉事者應賠償並面臨法律追責」。

事發路段當晚為正常通行的機動車道，平台導航亦正常指引，司機並無違規駕駛行為。同一天天津濱江道亦出現車輛被年輕人堵住兩個多小時的情況，但車主「楠楠」發帖表示是在孩子們的陪伴與鼓勵下度過難關。兩相比較之下，網友紛紛指責武漢現場部分民眾將熱鬧當成放縱的行為。

目前武漢警方已針對該起涉嫌損毀公私財物與尋釁滋事的違法事件展開調查。法律專家與媒體指出，狂歡不能成為違法的遮羞布，涉事人員除了必須賠償司機的車輛維修費用與停運損失外，也將面臨相應的治安處罰乃至刑事責任，切勿心存僥倖。

一輛正常按導航行駛的網約車誤入節慶聚集人群，遭民眾團團圍住並扔垃圾、寫辱罵文字、...
一輛正常按導航行駛的網約車誤入節慶聚集人群，遭民眾團團圍住並扔垃圾、寫辱罵文字、砸裂車窗及放氣，司機被困長達四個多小時。（視頻截圖）

一輛正常按導航行駛的網約車誤入節慶聚集人群，遭民眾團團圍住並扔垃圾、寫辱罵文字、...
一輛正常按導航行駛的網約車誤入節慶聚集人群，遭民眾團團圍住並扔垃圾、寫辱罵文字、砸裂車窗及放氣，司機被困長達四個多小時。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 10月31日傍晚，司機依平台導航正常接單進入未封閉機動車道，卻因節慶人潮大量湧入而無法通行，隨後遭部分民眾圍住並攻擊車輛。

  • 涉事車輛被丟滿奶茶杯與零食袋，車身遭寫辱罵文字，前擋風玻璃被砸裂，輪胎還被放氣。司機全程未爭執，最後晚間才脫困。

  • 武漢警方已介入立案，外界普遍認為涉事行為可能涉及損毀公私財物與尋釁滋事。法律與媒體也提醒，當事人除賠償損失外，還可能受治安或刑事處分。

武漢 網約車

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