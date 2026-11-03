重慶獨臂燒烤攤主與妻相守33年 吳克群幫他們補辦婚禮

獨臂燒烤攤主在夜市和妻子補辦遲到33年的婚禮。(取材自瀟湘晨報)

AI摘要 文章摘要整理： 重慶獨臂燒烤攤主朱國全與妻子游治碧相守33年後，在吳克群團隊協助下於夜市補辦婚禮，雨中誓言與溫馨場面感動現場民眾。

10月31日晚間在重慶一處夜市，獨臂燒烤攤主朱國全與妻子游治碧在相守33年後順利補辦婚禮。這場特殊的婚禮由歌手吳克群及其團隊了解兩人的故事後一手籌辦策畫。雖然吳克群無法親臨現場，仍特地錄製祝福影片，現場並聚集大量大學生與周邊攤主，氣氛溫馨感人。

根據瀟湘晨報與上游新聞報導，重慶工商大學附近的夜市，獨臂攤主朱國全在雨中為妻子戴上婚禮戒指，深情告白：「我沒有一雙完整的手為你戴上戒指，只有一隻手，用這顆真誠的心為你戴上，感謝老婆的陪伴。」現場氣氛熱烈，許多圍觀民眾紛紛舉起手機、開啟閃光燈為這對結髮33年的夫妻烘托浪漫氛圍，許多其他攤位的攤主也暫停忙碌，共同到場見證這一刻。

這場溫馨的夜市婚禮在網路上與現場引發熱烈迴響。現場見證的大學生「湯圓同學」感動表示，「現場氛圍特別好。高中時每周回家路過都會買苕皮支持他」；隔壁攤張女士也透露，攤主大叔非常客氣，婚禮前一晚大叔說的一句話讓她大受觸動：「我雖然是殘疾人，只有一隻手，但那些幫助過我的人，成就了我的另一隻手。」

獨臂攤主朱國全年輕時因意外失去一隻手，已經在該夜市擺攤多年。妻子游治碧33年來對他不離不棄，曾動人表示：「你少了一隻手，但我還有一雙手。」兩人相濡以沫多年，卻一直沒有舉辦過正式的婚禮儀式。

吳克群團隊在得知兩人堅貞不渝的愛情故事後，主動協助策畫並籌辦這場溫馨的婚禮，為兩人圓夢。這場在小雨中舉辦的夜市婚禮，不僅補足夫妻倆33年來的遺憾，也用真摯的愛情與人間溫暖感動無數網友與現場民眾。

大叔單膝下跪。(取材自瀟湘晨報)