武漢男花32元買彩票中1113萬 過期2天想兌獎 法院判了

男子花32元買彩票中獎1113萬元，過期兩天去兌獎被拒。圖為江蘇南京彩票銷售點。 （中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 武漢一名男子買彩券中得1113萬元後因遺失，逾期2天才申請兌獎遭拒，法院認定規則已明載且彩券中心無違約，最終駁回其全部請求。

一名黃姓男子花費32元購買雙色球彩券 幸運中得1113萬元大獎，卻因彩券一度遺失，直到開獎60天兌獎期限過期兩天後才領獎遭拒。黃男不服將彩券中心告上法庭，要求兌獎並索賠利息損失。武漢 東湖高新區人民法院審理後依法駁回黃男的全部訴訟請求，並判其承擔8.8萬餘元一審訴訟費，黃男已表示不上訴並完成繳納。

根據極目新聞報導，2019年11月，黃男買彩券中得千萬大獎後彩券不慎弄丟，直到2020年1月才找回彩券，並請彩券店出具購買與中獎證明向彩券中心兌獎，但彩券中心以超過「開獎後60個自然日內兌獎」規定拒絕。黃男主張彩券票面未註明兌獎期限存在違約，因而提告；彩券中心則答辯稱黃男所持彩券真偽存疑，且官網公告與管理條例早已載明逾期視為棄獎，彩券中心甚至曾三次刊登文章尋找中獎人，已充分盡到提醒義務。

這起千萬大獎過期引發官司的案件曝光後，許多網友紛紛留言表示，「千萬大獎過期兩天真的太可惜了，但規則就是規則，逾期只能認裁」、「彩券中心都三次發文找人了，自己保管不當弄丟彩券不能怪別人」；也有網友留言調侃，「倒貼了8.8萬元的訴訟費，這真的是史上代價最高的過期彩券」、「只能當作花錢買個教訓，下次買彩券一定要收好」。

法院經查明指出，福利彩券官網早已載明60個自然日內的兌獎期限，逾期未兌領的獎金依法已全數納入彩券公益金帳戶。此外，錄音檔案證實黃男曾致電客服詢問「上一期彩券中了1100萬元，現在時間過期了兩天，問能不能星期一過來領」，並坦言彩券找了幾天沒找到才剛好無意中尋獲，顯示其主觀上早已知悉兌獎期限規範。

法院審理後認定，黃男作為彩民應知曉相關兌獎規定，未在期限內兌獎純屬個人遺失獎券所致，彩券中心在兌獎期內已盡合理義務且無違約情形，因此不承擔賠償責任。黃男最終不僅未能抱回千萬大獎，還必須自行承擔8.8萬餘元案件受理費，為這起因逾期兌獎引發的訴訟紛爭畫下句點。