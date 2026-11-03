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87歲邵萬林睡夢中辭世 最霸氣的「白眉鷹王」走了

中國新聞組╱北京3日電
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邵萬林。（取材自微博）
邵萬林。（取材自微博）

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文章摘要整理：

87歲的邵萬林在北京家中安詳離世，曾以白眉鷹王等角色深入人心，影迷與電影界同感不捨，追悼會將於11月3日在北京舉行。

著名電影表演藝術家邵萬林10月30日在北京家中安然離世，享壽87歲。邵萬林的兒子邵冰證實了此消息，表示父親在睡夢中安詳離去。知名電影人余泳透露，邵萬林的追悼會將於11月3日在北京舉辦，各界影迷與電影同行紛紛表達沉痛哀悼。

綜合媒體報導，邵萬林生於1939年，1958年考入長春電影製片廠演員劇團，1974年調入北京電影製片廠。從影數十載，他參演了「英雄兒女」、「海上明珠」、「戴手銬的旅客」、「楊貴妃」、「武則天」、「唐明皇」及「神探狄仁傑2」等20多部經典影視作品。其中他在1993年李連傑主演電影「倚天屠龍記之魔教教主」中飾演的「白眉鷹王」，以及在「神探狄仁傑2」中飾演的袁天罡，讓觀眾留下深刻印象。

資深影迷與廣大網友在得知噩耗後，紛紛在網路上留言哀悼，「他演的白眉鷹王真的最霸氣、最經典，童年回憶又少了一位老戲骨」、「老藝術家一路好走」；也有網友留言讚許「無論反派還是正派都演得入木三分，這才是真正值得敬佩的德藝雙馨老演員」。

1979年拍攝「戴手銬的旅客」時，邵萬林曾因擔心演太多反派而猶豫，後經導演於洋勸說，「演員應嘗試各種角色，蘇哲這角色按正常人演、別臉譜化」，他才考慮再三接演並完美呈現該角。邵萬林晚年曾引用詩句，「萬里長城今猶在，不見當年秦始皇」表達心境，坦言表演探索不完，「能從事自己最喜歡的表演，一生足矣」。

除了在藝術事業上的成就，邵冰也透露父親一生極為孝順，曾於2015年獲得北京市「孝星」獎章。邵萬林用一生詮釋了對表演藝術的熱愛與執著，他塑造的諸多經典銀幕形象與高尚品德，將永遠留在幾代觀眾的心中。

邵萬林在電影「倚天屠龍記之魔教教主」中飾演「白眉鷹王」。(取材自北京日報)
邵萬林在電影「倚天屠龍記之魔教教主」中飾演「白眉鷹王」。(取材自北京日報)

邵萬林在「戴手銬的旅客」中飾演反派蘇哲。（取材自微博）
邵萬林在「戴手銬的旅客」中飾演反派蘇哲。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 據報導，著名電影表演藝術家邵萬林於10月30日在北京家中安然離世，兒子邵冰證實他是在睡夢中安詳走完人生，享壽87歲。

  • 他參演過20多部影視作品，包括「英雄兒女」、「楊貴妃」、「武則天」等；其中在「倚天屠龍記之魔教教主」飾演白眉鷹王、在「神探狄仁傑2」飾演袁天罡，最令觀眾難忘。

  • 網友多讚他演正派反派都入木三分，是值得敬佩的老戲骨；他生前也曾說表演探索不完，能從事最喜歡的表演一生足矣，並因孝順於2015年獲北京市「孝星」獎章。

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