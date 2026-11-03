南京女休假日爬山5小時未回消息被炒 公司1句話惹怒全網

盧女士休息日爬山5小時未回工作消息 。(取材自現代快報 )

AI摘要 文章摘要整理： 南京一名教育培訓機構女助教因休假爬山5小時未回工作訊息遭公司解聘，引發網路熱議；律師指公司要求休息日持續看手機屬違法變相加班。

南京一名擔任保研助教的盧姓女子，日前在休息日外出爬山，因五小時未回覆家長群組訊息，導致客戶不滿。隨後公司以該客戶身分重要為由對其公開批評，並收回辦公權限，還收到解除勞動合同通知書。消息引爆輿論，多數人認為隨叫隨到屬違法變相加班。盧女士轟公司違法解除勞動合同，已提交仲裁申請，並就加班費及社保公積金等問題向相關部門反映。

根據現代快報報導，盧女士2026年3月入職南京一間教育培訓機構「必研好輕松教育科技有限公司」，每周工作五天的定時工作制。10月17日休息日下午她前往山區爬山，未帶工作手機，期間有家長諮詢未獲回應，引發主管輪番問責。當晚組長更在群組要求休息日「每隔三小時查看手機」。盧女士提出申訴後，公司10月23日關閉其辦公帳號，並在民警協調下，於25日送達解聘通知書，理由為其在公共場合糾纏及在網路發布不實訊息給公司造成不良影響。

事件曝光後，在網路上掀起廣泛討論。許多網友紛紛留言力挺員工，「休息權不是施捨，受勞動法保護，休息日有權不回覆工作訊息，不回訊息不該成為被解職的理由，員工應收到合理的賠償」；也有網友針對公司稱客戶身分特殊的說法留言嘲諷，「因被怠慢的客戶身分重要，真想知道有多重要」、「什麼垃圾公司，周六休息日都有狗在群組裡叫喚」。

據報導，盧女士負責20多名學生的保研規畫，需花費大量時間查閱資料與對接資源。她提供了900多張非工作時間的加班截圖，透露公司將服務及時性納入高權重績效考核，讓助教為前端過度承諾兜底，此前已有同事因相同原因離職。事發後涉事公司電話無人接聽，客服則表示不方便回應。同行透露保研賽道競爭激烈，彈性回覆已成行業潛規則。

北京市高朋（南京）律師事務所陳凱律師分析指出，公司要求休息日每三小時看手機且進行實質工作，屬於典型的違法變相加班。標準工時制下休息日是法定休息時間，企業無權無償占用。若員工只是正常維權、索要辭退通知並客觀分享經歷，並不構成嚴重違紀，達不到合法辭退條件，員工申請賠償金在法律上獲得支持的力度很高。