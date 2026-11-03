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機器人爬泰山大賽 宇樹春晚款「中暑」被擔架抬下山

中國新聞組／北京3日電
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機器人腳步踉蹌，需要人工牽引。（視頻截圖）
機器人腳步踉蹌，需要人工牽引。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

世界機器人登泰山大賽首度登場，宇樹G1因過熱中途退賽並被擔架抬下山，機器狗則展現速度與失控笑料，凸顯山地環境對機器人仍是嚴苛測試。

首屆世界機器人登泰山大賽2日在山東泰安正式開賽，當民眾讚嘆部分機器人的健步如飛，宇樹機器人卻因為過熱「中暑」被迫退賽，被人用擔架抬下山；還有機器狗撒歡狂奔，失控亂竄衝進店家，最後一步才緊急煞車，讓現場多了不少笑料。

登泰山對人類來說不是易事，對機器人也是一大考驗，據了解，這次登山賽道包括600多級台階，最陡處垂直爬升92米，對機器人的散熱、平衡能力都是一大考驗，也讓在春晚一炮而紅的宇樹機器人「栽了」。綜合閃電新聞、快科技等媒體報導，在人形機器人競速賽賽事中，宇樹G1在比賽中途因機體過熱出現故障，只見機器人埋著頭蹲在地上，看起來委屈巴巴的，後來操作手為安全起見選擇退賽，機器人被工作人員放上擔架抬下山。

網友感嘆，曾在春晚舞台大秀舞技的宇樹機器人，在面對真實戶外山地環境，顯然是一場真實的壓力測試，雖然未能完賽，但「不丟人，我也上不去」。也有人認為機器人還只是個大玩具，距離實際使用還差十萬八千里。

由於泰山石階地形複雜，部分人形機器人在步態規畫與視聽雷達識別失誤時，出現踩空失衡倒地的狀況，需要依靠工作人員現場進行人工遙控與重啟除錯。而第一個完賽的人形機器人智身淩岳隊E04在最後一段走上台階時，也有些搖搖晃晃、踉踉蹌蹌，甚至「走一步退三步」；還有的機器人被操控者用繩牽著脖子引導才成功完賽。

在足式機器人競速賽中，各類機器狗的表現就敏捷許多。它們在泰山盤道上步伐矯健，把人類遠遠甩在後頭，導航工程師和參賽隊員累得氣喘吁吁，一路追趕。還有的機器狗撒歡狂奔，直接闖進一家街邊小店，好在最後反應迅速，退出店鋪繼續前進，才沒一不小心砸了店。

部分人形機器人在步態規畫與視聽雷達識別失誤時，出現踩空失衡倒地的狀況。（視頻截圖...
部分人形機器人在步態規畫與視聽雷達識別失誤時，出現踩空失衡倒地的狀況。（視頻截圖）

機器人過熱「中暑」。（取材自微博）
機器人過熱「中暑」。（取材自微博）

部分人形機器人在步態規畫與視聽雷達識別失誤時，出現踩空失衡倒地的狀況。（視頻截圖...
部分人形機器人在步態規畫與視聽雷達識別失誤時，出現踩空失衡倒地的狀況。（視頻截圖）

宇樹機器人因為過熱「中暑」被迫退賽，被人用擔架抬下山。（取材自快科技）
宇樹機器人因為過熱「中暑」被迫退賽，被人用擔架抬下山。（取材自快科技）

宇樹G1機器人中途退賽，被抬上擔架。（視頻截圖）
宇樹G1機器人中途退賽，被抬上擔架。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 賽事於2日在山東泰安正式開賽，主題是讓人形機器人與機器狗挑戰泰山山路與台階，測試其散熱、平衡與導航能力，也吸引不少民眾圍觀。

  • 宇樹G1在人形機器人競速賽中途因機體過熱出現故障，操作手為安全起見選擇退賽，之後由工作人員把它放上擔架，抬下山處理。

  • 賽道有600多級台階，最陡處垂直爬升92米，對機器人的散熱、步態規畫、平衡與感測辨識都是考驗，因此有機器人失衡倒地，也有機器狗衝進店家。

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